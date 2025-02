Trump plant Übernahme Wie groß ist der Gazastreifen – und wie ist er entstanden?

05.02.2025

Zerstörte Häuser in Gaza-Stadt: Die israelische Armee reagiert auf die Angriffe der Hamas-Terroristen mit Luftschlägen. (Quelle: Majdi Fathi/NurPhoto/getty-images-bilder)

Vom Gazastreifen aus griffen die Hamas-Terroristen Israel an. In der Folge zerstörte Israel einen Großteil der Region. Was genau ist es für ein Gebiet?

Noch ist unklar, wie es dort weitergehen soll. Doch was genau ist der Gazastreifen eigentlich? Wie viele Menschen leben dort – und wie ist das Areal in seiner heutigen Form entstanden? t-online gibt den Überblick.

Ist der Gazastreifen ein eigenes Land?

Nein, der Gazastreifen selbst ist kein eigenständiges Land. Vielmehr handelt es sich um ein Areal, das der palästinensischen Autonomiebehörde untersteht. Gemeinsam mit dem Westjordanland bildet der Gazastreifen die sogenannten Palästinensergebiete, die jedoch nicht von allen Nationen als eigener Staat betrachtet werden. Neben Israel und den USA erkennt auch Deutschland Palästina nicht als souveränen Staat an. Auch das Westjordanland zählt zu den Palästinensergebieten.

Ist der Gazastreifen von Israel besetzt?

Nein. Seit sich Israel 2005 gänzlich aus dem Gazastreifen zurückgezogen hat, leben dort ausschließlich Palästinenser. Der Gazastreifen steht seitdem mehr oder weniger unter Kontrolle der Terrorgruppe Hamas, während im Westjordanland die gemäßigtere Palästinenser-Organisation Fatah das Sagen hat. Mehr zur Hamas lesen Sie hier.

Wie groß ist der Gazastreifen?

Der Gazastreifen ist rund 365 Quadratkilometer groß. Er erstreckt sich auf knapp 40 Kilometern Länge an der Mittelmeerküste und ist zwischen sechs und 13 Kilometern breit. Damit ist das Gebiet in etwa halb so groß wie Hamburg (750 Quadratkilometer).

Im Norden und Osten grenzt der Gazastreifen an Israel, im Süden an Ägypten. Wichtigster Ort ist Gaza-Stadt im Norden, wo die überwiegende Zahl der Menschen lebt, südlich davon gibt es mit Chan Junis, Deir al-Balah und Rafah weitere Städte, in denen ursprünglich viele Menschen lebten.

Wie viele Menschen leben dort?

Im Gazastreifen lebten vor Beginn der israelischen Angriffe rund zwei Millionen Personen. Die Fläche des Areals ist vergleichsweise klein und durch eine Grenzanlage zu den angrenzenden Staaten getrennt. Die Reisefreiheit der dort lebenden Palästinenser ist stark eingeschränkt. Deshalb wird der Gazastreifen häufig von Experten und Nichtregierungsorganisationen als "Freiluftgefängnis" bezeichnet.

Nach Angaben des UN-Nothilfebüros Ocha sind 90 Prozent der rund zwei Millionen Menschen während des Krieges aus ihren Häusern und Siedlungen geflohen. Nach Auswertung des UN-Satellitenzentrums UNOSAT von Dezember sind rund 69 Prozent der Gebäude im Gaza-Streifen zerstört oder beschädigt. Nach Beginn der Waffenruhe im vergangenen Monat kehrten allerdings viele Menschen wieder in den Norden des Gazastreifes zurück.

Tatsächlich ist die Bevölkerungsdichte mit rund 6.000 Menschen pro Quadratkilometer recht hoch. Jedoch ist der Gazastreifen bei Weitem nicht so eng besiedelt wie einige bekannte Großstädte: In New York etwa leben mehr als 10.000 Menschen auf einem Quadratkilometer, in Paris sogar etwas mehr als 20.000 Menschen. Und in Deutschland ist München mit 4.800 Einwohnern je Quadratkilometer kaum weniger dicht besiedelt als der Gazastreifen.