Nikki Haley versucht ein weiteres Mal, Donald Trump im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur zu bremsen. Doch der "Super Tuesday" könnte ihre letzte Chance sein.

Am Dienstag steht der wohl wichtigste Tag des Vorwahl-Marathons in den USA an: der "Super Tuesday". In gleich 16 Bundesstaaten und dem Überseegebiet Amerikanisch-Samoa stimmen Delegierte von Republikanern und Demokraten über ihre jeweiligen Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen im November ab. Die Stimmen bilden insgesamt mehr als ein Drittel aller Parteidelegierten bei den Vorwahlen ab. Es ist – abgesehen von den Präsidentschaftswahlen – der umfangreichste Wahltag des Jahres.

Noch am vergangenen Wochenende konnte Donald Trump klare Siege in zwei Bundesstaaten einfahren. Doch seine Konkurrentin Nikki Haley setzte sich in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington durch. Sowohl Trump als auch Amtsinhaber Joe Biden können am Dienstag einen großen Schritt in Richtung ihrer Präsidentschaftskandidaturen machen. In Sicherheit wiegen darf sich jedoch auch nach dem "Super Tuesday" keiner von beiden.

Warum das so ist und wie die Vorwahlen ablaufen, lesen Sie im Überblick von t-online.

In welchen Bundesstaaten wird am "Super Tuesday" abgestimmt?

Die Demokraten und Republikaner stimmen in den Bundesstaaten Alabama, Arkansas, Colorado, Kalifornien, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont und Virginia ab.

Für die Republikaner wird es zudem in Alaska ernst. Die Demokraten entscheiden hingegen noch in Iowa und Amerikanisch-Samoa, einem Außengebiet der Vereinigten Staaten in Amerikanisch-Ozeanien, über ihren Präsidentschaftskandidaten.

Wozu dienen die Vorwahlen in den USA?

Wer US-Präsident werden will, muss sich zuerst dem nationalen Parteitag der Republikaner oder dem der Demokraten stellen: Dort küren die Delegierten der 50 Bundesstaaten und aus dem District of Columbia, in dem sich die Hauptstadt Washington befindet, die jeweiligen Präsidentschaftskandidaten. Allerdings entscheidet sich die große Mehrheit der Delegierten nicht frei für einen Bewerber: Wen sie wählen, wird in Vorwahlen bestimmt.

Deshalb bemühen sich die Präsidentschaftsbewerber in diesen Monaten in den Bundesstaaten um die Mehrheit der Delegierten, ehe diese schließlich im Juli (Republikaner) und August (Demokraten) jeweils einen Bewerber zum Kandidaten ihrer Partei küren. Dabei gibt es zwei grundlegende Verfahren der Vorwahl: die Primary und den Caucus.

Was ist eine Primary? Und was ist ein Caucus?

In den meisten Bundesstaaten entscheiden Bürger in "Primaries" ("Primary Elections", auf Deutsch: Vorwahlen) über die Verteilung der Delegierten. Primaries sind im Prinzip Mini-Wahlen, in denen Bürger in Wahllokalen oder per Briefwahl für die Präsidentschaftsbewerber einer Partei stimmen. Sie werden von den Bundesstaaten durchgeführt.