Geiselnahme in Starbucks-Lokal in Ulm

Die Bundesländer wollen Deutschland für Geflüchtete unattraktiver machen. Migrationsforscher Jasper Tjaden erklärt im Interview, was an dem Vorhaben dran ist und warum viele Menschen gerade nach Deutschland fliehen.

Die Bundesländer sind mit Nachdruck dabei, Bezahlkarten für Asylbewerber einzuführen. So sollen die Bewerber kein Geld mehr ins Ausland überweisen können. In Kombination mit den Sozialkürzungen vom Bund-Ländergipfel im November soll Deutschland damit im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ein unattraktiverer Zufluchtsort werden. Das ist insbesondere das Ziel von CSU-Chef Markus Söder, der kürzlich eine "Asylwende" forderte.

Ob durch die Beschneidung von Sozialleistungen weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen, erklärt der Migrationsforscher Jasper Tjaden im Interview mit t-online.

t-online: Herr Tjaden, die Bundesländer wollen Asylbewerbern nur noch Bezahlkarten ausstellen. Das soll bewirken, dass die Bewerber kein Geld mehr an Verwandte im Ausland überweisen. Meinen Sie, das geht auf?

Jasper Tjaden: Eine Bezahlkarte würde es zumindest erschweren, Geld ins Heimatland zu überweisen. Allerdings reden wir da nicht von großen Beträgen. Es wird unterstellt, dass von dem Geld Schlepper bezahlt werden. Das stimmt auch in Einzelfällen. Aber das Geld unterstützt in vielen Fällen notleidende Familien im Heimatland. Wenn die Familie weniger Geld erhält, könnte das auch dazu führen, dass der Druck auszuwandern steigt.

Jasper Tjaden (Quelle: ASchaub) Jasper Tjaden Dr. Jasper Tjaden ist seit 2021 Professor an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Potsdam. Seine Forschungsschwerpunkte sind Migrations- und Integrationsforschung, Bildungsungleichheit, Diskriminierung und die Evaluation politischer Maßnahmen. Zuvor arbeitete er als Analyst bei der UNO und bei der Weltbank als Forschungsberater.

Die Bezahlkarte ist Teil einer Debatte um Sozialkürzungen für Asylbewerber. Sie sollen so weniger Anreize sehen, nach Deutschland zu flüchten. Kann das funktionieren?

Diese Frage ist ein Dauerbrenner in der Wissenschaft und wird "Wohlfahrtsmagnet-Hypothese" genannt. Einige Studien zeigen, dass gekürzte Sozialleistungen Zuwanderung reduzieren, insbesondere von Flüchtlingen, aber das sind meist nur geringe Effekte. Andere Studien finden gar keine Wirkung. Daher würde ich mir durch Sozialkürzungen insgesamt keine wesentlichen Effekte auf die Zuwanderung erhoffen. In den USA zum Beispiel gibt es sehr geringe finanzielle Unterstützung, trotzdem wollen die meisten Menschen dorthin.

Für einen Effekt durch Sozialkürzungen spricht allerdings eine Studie aus Dänemark von 2002, der zufolge verringerte Sozialleistungen zu weniger Zuwanderung führen.

Ja, die Studie kenne ich. Sie wurde deswegen viel diskutiert, weil sie einen Effekt feststellt. Ähnlich gute Studien, die das Gegenteil feststellen, werden weniger zitiert. In der Schweiz etwa haben Forscher sehr genau untersucht, ob sich Flüchtlinge Kantone zum Leben aussuchen, in denen sie mehr Sozialleistungen erhalten. Das war nicht der Fall. Zudem kritisieren viele Wissenschaftler die dänische Studie, weil sie Reformen in Dänemark außer Acht ließ, die parallel zu den Sozialkürzungen stattfanden.

Welche?

Die dänische Regierung hat zu dem Zeitpunkt den Familiennachzug beschränkt. Es ist also unklar, was genau zu der geringeren Zahl an Asylbewerbern geführt hat. Außerdem hinkt der Deutschland-Dänemark-Vergleich. Dänemark hat von 2002 bis 2012 die Sozialleistungen für Asylbewerber radikal um 50 Prozent gekürzt. Wie gesagt, das wäre in Deutschland verfassungsrechtlich nicht möglich.

Welchen Möglichkeiten hat die Regierung denn, wenn sie die Fluchtbewegung begrenzen will?

Der Spielraum ist kleiner, als viele behaupten. Das Verfassungsgericht hat festgesetzt, dass beim Asylbewerberrecht ein menschenwürdiges Existenzminimum gesichert sein muss, ganz egal, wer der jeweilige Bewerber ist und welchen Aufenthaltsstatus er hat. Weiter runter geht's nicht. Die großen Stellschrauben sind die Fluchtursachen, Abkommen mit Herkunfts- und Transitländern sowie aktuell diskutierte Asylverfahren außerhalb der EU.

Welche Gründe sehen Sie denn als entscheidend an, weshalb Menschen nach Deutschland fliehen?