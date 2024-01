Newsblog zum Krieg in Nahost Bundesregierung: Vorschläge zur Vertreibung "inakzeptabel" Von dpa , Reuters , afp , lim , csi , te , lex , lec Aktualisiert am 29.01.2024 - 15:29 Uhr Lesedauer: 20 Min. Flüchtende Familien verlassen Chan Yunis im Norden Gazas: Die Bundesregierung widerspricht Forderungen aus Israel, die Palästinenser aus Gaza zu vertreiben. (Quelle: Ismael Mohamad/imago images) News folgen

Itamar Ben-Gvir will Palästinenser aus dem Gazastreifen vertreiben. Die Gespräche um einen Geiseldeal laufen laut Netanjahu "konstruktiv". Alle Informationen im Newsblog.

Hamas-Terroristen haben am 7. Oktober die Grenze zu Israel überquert und Massaker angerichtet. Israel greift seither Ziele im von der Hamas kontrollierten Gazastreifen an. Dieser Newsblog informiert Sie über die aktuellen Entwicklungen:

Nach Hamas-Gräuel: UN-Beauftragte für sexuelle Gewalt in Israel

15.28 Uhr: Gut dreieinhalb Monate nach dem Terrorüberfall der Terrororganisation Hamas und anderer Extremisten aus dem Gazastreifen hat die UN-Sonderbeauftragte für sexuelle Gewalt in Konflikten, Pramila Patten, Gespräche im angegriffenen Israel aufgenommen. Patten sei vom israelischen Außenministerium eingeladen worden, um aus erster Hand einen Eindruck vom Ausmaß der am 7. Oktober von der Hamas begangenen Gräueltaten zu bekommen und diese Informationen an die zuständigen internationalen Stellen weiterzugeben, teilte das Ministerium in Jerusalem am Montag mit. Hintergrund der Einladung sei, dass UN-Gremien wie UN-Frauen Berichte über sexualisierte Gewalt gegen Frauen bei dem Hamas-Überfall lange ignoriert hätten.

Die Organisation UN-Frauen hatte erst acht Wochen nach dem Hamas-Angriff und nach massiver Kritik Anfang Dezember in einem X-Post geschrieben: "Wir verurteilen eindeutig die brutalen Angriffe der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Wir sind beunruhigt über die vielen Berichte über geschlechtsspezifische Gräuel und sexuelle Gewalt während dieser Attacken."

Terrorvorwürfe gegen UN-Hilfswerk: Bundesregierung drängt auf Aufklärung

13.47 Uhr: Die Bundesregierung fordert vom UN-Palästinenserhilfswerk (UNRWA) eine rasche Aufklärung über die Terrorvorwürfe gegen einige seiner Mitarbeiter. Es liege jetzt an UNRWA, "sehr schnell und rasch die notwendigen Schritte zur Aufklärung zu unternehmen, um diese Situation zu bereinigen", sagt ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin. Die Vorwürfe nannte er "erschreckend". Am Freitag war bekannt geworden, dass zwölf Mitarbeiter des UN-Hilfswerks am Massaker der Hamas in Israel beteiligt gewesen sein sollen.

Nach Angaben des Sprechers hatte Deutschland im vergangenen Jahr 206,5 Millionen Euro an das Palästinenserhilfswerk gezahlt. Davon seien 83 Millionen Euro für Zwecke im Gazastreifen eingesetzt worden. Von dort aus hatte die Hamas ihr Massaker am 7. Oktober verübt. Der Sprecher erklärt, die Bundesregierung werde auch weiterhin die Palästinenser mit humanitärer Hilfe unterstützten. Das Auswärtige Amt und das Entwicklungsministerium hatten am Samstag mitgeteilt, dass Deutschland angesichts der Vorwürfe vorerst keine neuen Gelder für UNRWA bewilligen werde.

Hisbollah meldet Beschuss mehrerer israelischer Orte

13.33 Uhr: Die libanesische Terrororganisation Hisbollah hat nach eigenen Angaben am Montag mindestens sechs verschiedene Orte im Norden Israels beschossen. Raketen vom Typ Burkan und Falaq hätten Ziele getroffen, teilt die Miliz mit. Angegriffen worden seien unter anderem die Kaserne Biranit, der Militärstützpunkt Birket Rischa sowie das Dorf Metulla, das auf den von Israel annektierten Golanhöhen liegt.

Libanesischen Sicherheitskreisen zufolge beschoss die israelische Artillerie als Vergeltung die Gegend um den libanesischen Grenzort Kfarkela, der nur zwei Kilometer westlich von Metulla liegt. Die israelische Armee teilt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nur mit, dass es im Norden einen Luftalarm gegeben habe. Über mögliche Opfer ist derzeit nichts bekannt.

Iranische Medien melden Tote bei Angriff in Syrien

13.05 Uhr: In Syrien sind nach Angaben staatlicher iranischer Medien zwei Menschen bei einem Angriff am Rande von Damaskus getötet und einige weitere verletzt worden. Der Angriff, der nicht näher beschrieben wurde, hätte in der Nähe einer Schrein-Anlage stattgefunden.

Ein Insider sagt, es sei dabei ein Standort der iranischen Revolutionsgarde getroffen worden. Die Revolutionsgarde ist eine Eliteeinheit der iranischen Streitkräfte, neben Irans regulärer Armee. Iran ist einer der wichtigsten Verbündeten des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad.

Einwohner: Viele Tote bei Luftangriffen auf Gaza-Stadt

12.58 Uhr: Laut Einwohnern von Gaza-Stadt im Norden des Gazastreifens sind viele Menschen bei israelischen Luftangriffen auf die Stadt getötet worden. Den Angaben zufolge haben israelische Marineschiffe zudem die städtischen Strandabschnitte unter Feuer genommen. Einwohner melden auch heftige Schusswechsel in der Nähe des Krankenhauses Al-Schifa.

Bundesregierung stellt sich gegen Vertreibungspläne