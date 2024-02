Baerbock warnt Israel vor Angriff in Rafah

Türkei nimmt Verdächtige wegen Spionageverdacht für Israel fest

13.22 Uhr: Die türkischen Behörden haben sieben Verdächtige wegen des mutmaßlichen Verkaufs von Informationen an den israelischen Geheimdienst Mossad festgenommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu weiter mitteilt, führte die Anti-Terror- und Geheimdienstabteilung Razzien in Istanbul und Izmir durch. Ein entsprechender Haftbefehl der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft lag den Behörden vor.

UN: Rafah "ein Dampfkochtopf der Verzweiflung"

13.43 Uhr: Das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) zeigt sich "tief besorgt" über die Kämpfe in Chan Junis im südlichen Gazastreifen und eine massive Verschärfung der Lage für die palästinensische Bevölkerung. In den vergangenen Tagen hätten immer mehr Binnenflüchtlinge in Rafah an der ägyptischen Grenze Zuflucht gesucht, sagt OCHA-Sprecher Jens Laerke.

Tausende Palästinenser seien weiter in den Süden geflohen, wo sich bereits mehr als die Hälfte etwa 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens aufhalte. "Rafah ist ein Druckkochtopf der Verzweiflung", und wir fürchten uns vor dem, was als Nächstes kommt."

Angriff auf Rafah: Bundesregierung mahnt Israel zur Vorsicht

13.39 Uhr: Angesichts israelischer Planungen für einen Angriff auf den Grenzübergang Rafah im Gazastreifen mahnt die Bundesregierung zur Zurückhaltung. "Auch beim Recht auf Selbstverteidigung gibt es Regeln. Auch beim Kampf gegen Terroristen gilt das militäre Völkerrecht", sagt ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. Das müsse Israel auch dann einhalten, wenn sich die radikal-islamische Hamas nicht daran halte. "Wir haben Israel deshalb bereits mehrfach sehr deutlich dazu aufgefordert, seine Operationsführung anzupassen, Zivilisten besser zu schützen, gerade UN-Einrichtungen und Krankenhäuser besser zu schützen und deutlich mehr humanitäre Hilfe zuzulassen."

Die Bundesregierung setze sich weiter für eine "humanitäre Kampfpause" ein. "Sollten die Kämpfe in Rafah tatsächlich intensiviert werden, so gilt die Verpflichtung auf effektiven Schutz von Zivilisten um so mehr", betonte der Sprecher. Israel selbst habe die Palästinenser aufgefordert, den Norden des Gazastreifens zu verlassen. Viele seien in den Süden geflohen. "Die Menschen können sich ja jetzt nicht einfach in Luft auflösen." Es wird geschätzt, dass sich ungefähr 1,1 bis 1,3 Millionen Menschen in Rafah aufhalten, die dort auf engstem Raum und unter prekären Bedingungen lebten. "Es ist nicht offensichtlich, dass sie jetzt noch an einen anderen Ort fliehen können", sagte der Sprecher.

Bundesregierung: UNWRA kann Gazastreifen noch länger versorgen

13.37 Uhr: Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Flüchtlingsorganisation UNWRA die Palästinenser im Gazastreifen noch länger als vier Wochen versorgen kann. Es gebe Vorräte in den Lebensmittellagern, sagt ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Es sei schwer zu sagen, wie lange diese reichten. Mit Blick auf die UNWRA-Warnung, dass die Vorräte nach vier Wochen erschöpft seien, fügt er aber hinzu: "Es gibt durchaus auch Hinweise, dass das möglicherweise auch noch länger sein könnte." Er fordert die Organisation auf, sehr schnell zu klären, ob die Vorwürfe stimmen, dass Mitarbeiter der Organisation an dem Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen sein sollen.