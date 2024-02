Newsblog zum Krieg in Nahost Israel: Kommandozentrale der Hisbollah attackiert Von dpa , Reuters , afp , t-online , lim , csi , te , lex , lec , cc , jcz , das , mam , fsa Aktualisiert am 05.02.2024 - 04:46 Uhr Lesedauer: 48 Min. Ein Kampfjet startet von einem Flugzeugträger (Archivbild): Erneut hat es Luftschläge gegen Huthi-Stellungen im Jemen gegeben. News folgen

Die USA und England greifen 36 Stellungen der Huthi an. Israel will Dutzende Hamas-Mitglieder getötet haben. Alle Informationen im Newsblog.

Hamas-Terroristen haben am 7. Oktober die Grenze zu Israel überquert und Massaker angerichtet. Israel greift seither Ziele im von der Hamas kontrollierten Gazastreifen an. Dieser Newsblog informiert Sie über die aktuellen Entwicklungen:

USA: Vier weitere Anti-Schiffsraketen der Huthi zerstört

3.20 Uhr: Die USA haben nach eigenen Angaben vier weitere Anti-Schiffsraketen der Huthi-Miliz im Jemen zerstört. Die Geschosse waren nach US-Angaben gegen Schiffe im Roten Meer gerichtet.

Israels Militär: Hisbollah-Stellung in Südlibanon angegriffen

2.10 Uhr: Das israelische Militär hat im Süden Libanons nach eigenen Angaben eine Militäranlage der Schiiten-Miliz Hisbollah angegriffen. Wie die Armee am späten Sonntagabend bekannt gab, hätten Kampfflugzeuge eine Kommandozentrale der Hisbollah und ein Militärgelände in der Stadt Yaron attackiert.

Zudem sei ein Beobachtungsposten der vom Iran unterstützten Miliz in der Stadt Marun ar-Ras angegriffen worden. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden. Ob es Opfer gab, teilte die Armee nicht mit.

Montag, 5. Februar, 2024

Israel wirbt um ausländische Bauarbeiter

21.15 Uhr: Israel will palästinensische Bauarbeiter durch 65.000 Arbeitskräfte aus Indien, Sri Lanka und Usbekistan ersetzen. Ein Teil werde in den kommenden Wochen erwartet, teilt das Bauministerium mit. Auf vielen Baustellen des Landes ist die Arbeit zum Erliegen gekommen, da palästinensische Arbeiter nach Kriegsbeginn ausgewiesen wurden. Zuvor waren rund 72.000 Palästinenser auf israelischen Baustellen beschäftigt.

USA drohen mit weiteren Vergeltungsschlägen

20.50 Uhr: Die USA drohen mit weiteren Vergeltungsschlägen gegen vom Iran unterstützte militante Gruppen in der Nahost-Region. "Wir beabsichtigen, zusätzliche Angriffe und zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen", sagt der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, im US-Fernsehen. Damit solle weiterhin eine klare Botschaft vermittelt werden, "dass die Vereinigten Staaten reagieren werden, wenn unsere Streitkräfte angegriffen werden, wenn unsere Leute getötet werden".

Nach dem gewaltsamen Tod dreier US-Soldaten in Nahost hatte das US-Militär in einer ersten Angriffswelle im Irak und in Syrien mehr als 85 Ziele mit Bezug zu den iranischen Revolutionsgarden angegriffen. Darauf folgten am Samstag Attacken auf 36 Ziele der vom Iran unterstützten Huthis im Jemen. Hier verwiesen die USA zur Begründung auf wiederholte Angriffe der Huthi-Rebellen auf die Handelsschifffahrt im Roten Meer.

Israelische Armee stürmt mutmaßliche Hamas-Ausbildungsstätte

19.46 Uhr: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben eine Ausbildungsstätte der Hamas im Gazastreifen gestürmt, in der sich die Kämpfer der Terrororganisation auf den Angriff auf Israel am 7. Oktober vorbereitet hätten. Die Einrichtung in Chan Junis habe über Modelle israelischer Militärstützpunkte, gepanzerte Fahrzeuge sowie Zugangspunkte zu Kibbuzen verfügt, erklärte die Armee am Sonntag.

Soldaten durchsuchten demnach auch das Büro von Mohammad Sinwar, einem hochrangigen Kommandeur des bewaffneten Flügels der Hamas, den Essedin al-Kassam-Brigaden. Sein Bruder ist Jahja Sinwar, der als Drahtzieher des Großangriffs auf Israel vom 7. Oktober gilt. Bei der Razzia auf dem Gelände hätten die Streitkräfte mehrere Kämpfer durch Scharfschützen, Panzerbeschuss und Luftangriffe "neutralisiert", erklärte die Armee.

Israel greift erneut Ziele im Süden des Libanons an

14.48 Uhr: Israels Militär bombardiert nach eigenen Angaben erneut Ziele der Schiiten-Miliz Hisbollah im Südlibanon. Die Luftangriffe erfolgen nach Artilleriebeschuss von Gebieten im Norden Israels. Das teilte die Armee am Samstag mit. Die von der Hisbollah abgefeuerten Geschosse seien auf unbewohntem Areal niedergegangen, hieß es.

Israelische Kampfjets hätten daraufhin Beobachtungsposten der Hisbollah in den Orten Marwahin und Aita al-Schaab angegriffen. Im Dorf Jarun sei eine Kommandozentrale bombardiert worden, in der sich Hisbollah-Kämpfer aufgehalten hätten. Auch eine Artillerie-Abschussposition sei getroffen worden, von der aus Israel zuvor beschossen worden war.

Huthi kündigten Konsequenzen nach US-Angriffen an

5.40 Uhr: Der militärische Sprecher der Huthi deutet in einer Erklärung in den sozialen Medien an, dass die Intervention der Gruppe am Roten Meer fortgesetzt wird. Die US-Angriffe würden "nicht ohne Antwort und Konsequenzen bleiben", sagt Yahya Sarea. "Diese Angriffe werden uns nicht von unserer ethischen, religiösen und humanitären Haltung zur Unterstützung des widerstandsfähigen palästinensischen Volkes im Gazastreifen abhalten."

USA und Großbritannien fliegen neue Angriffe im Jemen