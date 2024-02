USA starten offenbar Luftangriffe in Syrien

Die Bundesregierung setze sich weiter für eine "humanitäre Kampfpause" ein. "Sollten die Kämpfe in Rafah tatsächlich intensiviert werden, so gilt die Verpflichtung auf effektiven Schutz von Zivilisten um so mehr", betonte der Sprecher. Israel selbst habe die Palästinenser aufgefordert, den Norden des Gazastreifens zu verlassen. Viele seien in den Süden geflohen. "Die Menschen können sich ja jetzt nicht einfach in Luft auflösen." Es wird geschätzt, dass sich ungefähr 1,1 bis 1,3 Millionen Menschen in Rafah aufhalten, die dort auf engstem Raum und unter prekären Bedingungen lebten. "Es ist nicht offensichtlich, dass sie jetzt noch an einen anderen Ort fliehen können", sagte der Sprecher.