Newsblog zum Krieg in Nahost Russland: US-Angriffe sollen Bidens Image verbessern
Aktualisiert am 06.02.2024 - 02:43 Uhr
Der ständige Vertreter Russlands bei den UN: Wassili Nebensja. (Quelle: IMAGO/Lev Radin)

Die USA und England greifen 36 Stellungen der Huthi an. Russland erhebt schwere Vorwürfe in Richtung des US-Präsidenten. Alle Informationen im Newsblog.

Hamas-Terroristen haben am 7. Oktober die Grenze zu Israel überquert und Massaker angerichtet. Israel greift seither Ziele im von der Hamas kontrollierten Gazastreifen an. Dieser Newsblog informiert Sie über die aktuellen Entwicklungen:

Russland: US-Angriffe sollen Bidens Image verbessern

1.29 Uhr: Russland beschuldigt Präsident Joe Biden, die Luftangriffe im Irak und Syrien zur Verbesserung seines Images durchzuführen und nicht als Vergeltung für einen tödlichen Angriff auf US-Soldaten.

"Wir sehen in diesen Versuchen, die Muskeln spielen zu lassen, in erster Linie den Wunsch, die innenpolitische Landschaft in Amerika zu beeinflussen. Den Wunsch, das katastrophale Image der gegenwärtigen amerikanischen Regierung auf der internationalen Bühne irgendwie zu korrigieren, während der Präsidentschaftswahlkampf in vollem Gange ist", sagt der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja auf einer von Moskau beantragten Sitzung des Sicherheitsrates zu den Angriffen.

Es gebe keine Rechtfertigung für die US-Aktion. Der stellvertretende US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Robert Wood, rechtfertigt die US-Angriffe in Syrien und im Irak mit Artikel 51 der Gründungscharta der Vereinten Nationen. Dieser regelt das individuelle oder kollektive Recht der Staaten auf Selbstverteidigung gegen bewaffnete Angriffe.

Dienstag, 6. Februar, 2024

USA wollen UNRWA-Mittel an andere UN-Einrichtungen zahlen

22.06 Uhr: Die US-Regierung will den Palästinensern nicht die Mittel für das unter schweren Vorwürfen stehende Palästinenser-Hilfswerk UNRWA vorenthalten. Diese Mittel würden anderen UN-Einrichtungen wie dem Kinderhilfswerk Unicef zugutekommen, die damit Hilfen im Gazastreifen finanzieren könnten, sagt ein Regierungssprecher. Bislang hat die US-Regierung pro Jahr zwischen 300 Millionen bis 400 Millionen Dollar am UNRWA gezahlt. Das Hilfswerk ist die größte Hilfsorganisation in Gaza.

US-Außenministerium äußert sich zu Bild aus Gaza

21.48 Uhr: In den sozialen Medien sorgt ein Bild für Aufsehen, das einen israelischen Soldaten zeigt, der einem nackten, an einen Stuhl gefesselten Palästinenser gegenübersteht. Das berichtet "The Times of Israel". Demnach sei das Bild in Gaza aufgenommen und später von dem Soldaten selbst als Kurzvideo auf Instagram geladen worden.

Nachdem der Soldat von pro-palästinensischen Accounts in Verdacht geraten sei, den Mann gefoltert zu haben, habe er seinen Account samt Beitrag gelöscht. Eine Stellungnahme der israelischen Armee liegt zunächst nicht vor. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Ein Sprecher des US-Außenministeriums teilt "The Times of Israel" mit, die Aufnahme sei "zutiefst beunruhigend", genauere Angaben über den Vorfall könne er jedoch nicht machen. "Ich überlasse es der IDF (Anm. d. Red.: der israelischen Armee), über diese spezifische Situation zu sprechen", so der Sprecher. Man habe der IDF jedoch klargemacht, dass "die Achtung der grundlegenden Menschenrechte und des humanitären Rechts respektiert werden müssen und dass diejenigen, die sich nicht daran halten, zur Rechenschaft gezogen werden müssen", so der Sprecher.

Israelische Armee verstärkt wohl Angriffe mit Panzern in Chan Junis

21.36 Uhr: Anwohner berichten, israelische Panzer hätten den Beschuss von Wohngegenden rund um das Krankenhaus Nasser in Chan Junis verstärkt. Mehrere Gebäude stünden in Flammen. Der Rote Halbmond teilt mit, rund 8.000 Vertriebene seien aus dem Krankenhaus Al-Amal und dem Hauptquartier des Roten Halbmonds in Chan Junis evakuiert worden. Die meisten seien nach Rafah im Süden oder Deir Al-Balah im Norden geflüchtet.

Israels Verteidigungsminister warnt Hamas-Terroristen