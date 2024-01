Aktualisiert am 26.01.2024 - 22:25 Uhr

Angriff im Roten Meer setzt Öltanker in Brand

Die Huthi-Terroristen im Jemen haben einen Öltanker beschossen und in Brand gesetzt. Das Schiff befindet sich im Golf von Aden.

Vor der Küste des Jemen brennt ein Öltanker. Das berichtet der britische Sender BBC unter Berufung auf das Logistikunternehmen Trafigura, welches das Schiff namens "Marlin Luanda" betreibt. Die Huthi-Terroristen aus dem Jemen behaupten, sie hätten das Schiff mit einer Rakete beschossen und in Brand gesetzt.

US-Beamte hätten der BBC mitgeteilt, dass es keine Verletzten gebe. Der britischen Behörde für maritime Sicherheit (UKMTO) zufolge ereignete sich der Vorfall 110 Kilometer südöstlich der Stadt Aden, die an der Südspitze der arabischen Halbinsel liegt.

Trafigura bestätigte, dass das Schiff getroffen worden sei und teilte mit, dass Militärschiffe auf dem Weg seien, um Unterstützung zu leisten. "Gerät zum Feuerlöschen ist an Bord und wird genutzt, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen, das sich in einem Ladetank auf der Steuerbordseite befindet", erklärt das Unternehmen. Laut der britischen Sicherheitsfirma Ambrey befände sich die Besatzung in Sicherheit.