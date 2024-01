China fährt Rekordzahl an Kampfflugzeugen um Taiwan auf

China hat binnen eines Tages mehr als 30 Kampfflugzeuge nahe der Nachbarinsel Taiwan fliegen lassen. 33 Flugzeuge der Volksbefreiungsarmee und sechs Marineschiffe seien um Taiwan gesichtet worden, teilte das taiwanische Verteidigungsministerium am Samstagvormittag in Taipeh mit.

Das Ministerium berichtet täglich über die Aktivitäten des chinesischen Militärs. Mit 33 Flugzeugen lag die Zahl so hoch wie nie seit den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Taiwan am 13. Januar. Der bisherige Vizepräsident Lai Ching-te von der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) war bei diesen als Sieger hervorgegangen. Er setzt sich für die Unabhängigkeit Taiwans von China ein.