Reger diplomatischer Austausch zwischen Russland und Nordkorea

Alle streben nach der Weltmacht

Für Südkoreas Schutzmacht USA käme ein größerer Konflikt auf der nordkoreanischen Halbinsel zur Unzeit. Angesichts multipler Krisenherde und einer auch für die amerikanischen Streitkräfte zum Teil bereits angespannten Lage hat die Regierung in Washington kein Interesse an einem Waffengang mit Nordkorea.

In dem Dokument ist dargelegt, warum Kim Jong-un seine Generäle mit der (nuklearen) Aufrüstung betraut hat: "Der liebe Führer (Kim) will die Welt mit Atomwaffen beherrschen, er will, dass die USA Abbitte leisten für die jahrzehntelangen Demütigungen, die sie dem nordkoreanischen Volk beigebracht haben, und er will, dass die Weltordnung durch ein mächtiges Juche-Regime (Anm. d. Red.: die nordkoreanische Variante der kommunistischen Ideologie) geprägt wird, nicht durch die USA."