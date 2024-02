Der ehemalige chilenische Präsident Sebastián Piñera ist am Dienstag bei einem Hubschrauberunfall ums Leben gekommen. Dieser ereignete sich im beliebten Urlaubsort Lago Ranco, 920 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago de Chile , wie sein Büro mitteilte. "Mit großem Bedauern geben wir den Tod des ehemaligen Präsidenten der Republik Chile bekannt", hieß es in der Erklärung.

Wie die chilenische Tageszeitung "La Nacion" berichtet, befand sich Piñera mit drei weiteren Personen im Hubschrauber, als seine Maschine vor der Küste Lago Ranco in den gleichnamigen See stürzte. Die drei Mitinsassen hätten sich demnach aus der Maschine befreien können und erreichten das Ufer. Piñera sei es hingegen nicht gelungen, seinen Sicherheitsgurt zu öffnen. Er sei in den Tiefen des Lago Rancos ertrunken.