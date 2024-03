UNRWA: Israel blockiert Nahrungs-Pakete für Gaza

18.39 Uhr: Philippe Lazzarini, der Chef des UN-Hilfswerks UNRWA, wirft Israel vor, keine Nahrungsmittel-Konvois mehr in den Gaza-Streifen durchzulassen. Darüber habe Israel die Vereinten Nationen informiert.

Israel würde mit Absicht "lebensrettende Hilfsgüter während einer menschengemachten Hungersnot" blockieren, schreibt Lazzarini bei Twitter. Die Uhr ticke nun schneller auf eine Hungersnot zu. "Viele mehr werden an Hunger, Dehydration und fehlenden Schutzmöglichkeiten sterben."

US-Vizepräsidentin Harris kritisiert Israel

17.52 Uhr: Kamala Harris hat Israels Militäreinsatz im Gaza-Streifen scharf kritisiert. "Eine große Militäroperation in Rafah wäre ein großer Fehler", sagte die US-Vizepräsidentin dem Fernsehsender "ABC News". Sie könne nicht ausschließen, dass ein Angriff Konsequenzen vonseiten der USA bedeuten könnten.

Vor wenigen Wochen hatte auch US-Präsident Joe Biden "tiefe Sorge" wegen Netanjahus Plänen formuliert. Der israelische Regierungschef hatte angekündigt, die Flüchtlingsstadt Rafah angreifen zu wollen. "Ich habe mir die Karten angesehen", sagte Harris dazu. "Diese Menschen können nirgendwohin. Sie sind in Rafah, weil ihnen gesagt wurde, dass sie dorthin gehen sollen."

Israel startet neuen Militäreinsatz in Chan Junis

13.22 Uhr: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen neuen Militäreinsatz in Chan Junis im Süden des Gazastreifens begonnen. Ziel der Operation im Westen der Stadt sei es, "weiter Terror-Infrastruktur zu zerstören und Terroristen in dem Gebiet auszuschalten", hieß es in einer Mitteilung des Militärs. Der Einsatz habe mit "einer Serie von Luftangriffen auf rund 40 Terrorziele begonnen".