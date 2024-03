Netanjahu billigt Pläne zu Militäreinsatz in Rafah

Australien will Finanzierung für UNRWA wieder aufnehmen

3.15 Uhr: Australien wird Außenministerin Penny Wong zufolge die Zahlung von Hilfsgeldern an die Hilfsorganisation UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees) der Vereinten Nationen (UN) wieder aufnehmen. Das Land hatte die Beziehungen zur Organisation vor zwei Monaten unterbrochen, nachdem Behauptungen laut wurden, einige seiner Mitarbeitenden seien an dem Anschlag der Hamas vom 7. Oktober beteiligt gewesen.