Proteste in Tel Aviv (Archivbild): Die Reihe der Demonstrationen reist nicht ab.

Israels Verteidigungsminister: "Werden jeden Ort in Gaza erreichen". Delta Airlines – Ab Anfang Juni wieder Flüge nach Israel. Mehr Informationen im Newsblog.

Erneut Protestwelle in Israel: Autobahn blockiert

20.30 Uhr: In Tel Aviv sind hunderte Menschen einem Demonstrationsaufruf der Familien der israelischen Geiseln gefolgt. Die Demonstranten legten zeitweise die Autobahn, welche in die Stadt führt, lahm. "Anstatt sie zurückzubringen, greifen sie uns an. Wie könnte das sein? Wir sind nicht Ihre Feinde", sagte Gil Dickman, ein Verwandter der Geisel Carmel Gat, während der Blockade zu einem Polizisten. Das berichtete die israelische Onlinezeitung "Haaretz".

Er kündigte an, dass sie so lange weiter protestieren würden, bis alle Geiseln zurück sind. An einer anderen Stelle der Großstadt kamen tausende Menschen zusammen, um dafür zu protestieren, dass auch ultraorthodoxe Juden in den Kriegsdienst einberufen werden. Bisher sind die streng religiösen Männer vom Kriegsdienst befreit.

Bei einer Demonstration in Haifa kam es zu mindestens einer Festnahme. Die Demonstranten forderten die Beendigung des Krieges. Der Festgenommene soll ein Schild mit der Aufschrift "Stoppt den Völkermord" in die Höhe gehalten haben. Seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober befindet sich Israel im Krieg. Der jüdische Staat greift Ziele im Gazastreifen und der West Bank an.

Baerbock: Israel muss dringend mehr für Hilfe im Gazastreifen tun

17.28 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) fordert Israel zu stärkeren Anstrengungen für Hilfslieferungen in den Gazastreifen auf. "Die israelische Regierung muss hierfür dringend mehr tun", sagt Baerbock nach einem Treffen mit ihren norwegischen Kollegen Espen Barth Eide in Berlin: "Es kommt noch immer viel zu wenig Hilfe, hier müssen wir endlich vorankommen".

Gebraucht werde jetzt eine "Einigung auf einen sofortigen humanitären Waffenstillstand", sagt Baerbock: "Nur so können auch die Geiseln frei- und mehr humanitäre Hilfe nach Gaza hineinkommen."

Baerbock spricht sich überdies für eine auskömmliche Finanzierung der Palästinenserbehörde aus. Eine "effektive palästinensische Behörde" sei die "legitime Vertretung des palästinensischen Volkes". Das Funktionieren der Behörde sei eine Voraussetzung für einen Frieden, der "wirklich auf Dauer ausgelegt ist". Die Außenministerin dankt Norwegen für seine Vermittlung dabei, dass Gelder, die den Palästinensern zustünden, nun wieder an die Behörde flössen.

Netanjahu: Werden trotz internationalen Drucks nach Rafah eindringen

17.10 Uhr: Die israelische Armee wird nach Worten des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu trotz internationaler Warnungen in die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens einmarschieren. Netanjahu sagt nach Angaben seines Büros zu Soldatinnen und Soldaten: "Es gibt internationalen Druck, um uns daran zu hindern, nach Rafah einzudringen und die Arbeit abzuschließen." Er weise diesen Druck seit Monaten zurück und werde dies weiter tun.

"Wir werden nach Rafah vordringen", bekräftigt Netanjahu den Angaben zufolge. "Wir werden die Zerstörung der Hamas-Bataillone abschließen." Ziel sei es, die Sicherheit wiederherzustellen und einen "totalen Sieg für das israelische Volk und den Staat Israel" zu erlangen.

US-Senator greift Netanjahu an und fordert Neuwahl in Israel

17 Uhr: Der einflussreiche demokratische Mehrheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, kritisiert Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu scharf und fordert Neuwahlen in dem Land. Er glaube, "dass Premierminister Netanjahu vom Weg abgekommen ist, indem er sein politisches Überleben über die besten Interessen Israels gestellt hat", sagt Schumer im US-Senat in Washington. Schumer ist selbst jüdisch und bezeichnet sich als eisernen Unterstützer Israels.

Netanjahu habe sich in eine Koalition mit Rechtsextremisten begeben und sei infolgedessen "zu sehr bereit, die zivilen Opfer im Gazastreifen zu tolerieren". Dies lasse die Unterstützung für Israel weltweit auf einen historischen Tiefstand fallen. Israel könne aber nicht überleben, wenn es zu einem "Ausgestoßenen" werde.