Die Spannungen zwischen den Huthi und Saudi-Arabien verschärfen sich. Derweil findet Baerbock klare Worte zu einer Bodenoffensive in Rafah. Mehr Informationen im Newsblog.

Israels Außenminister: UN-Resolution stärkt Hamas

9.53 Uhr: Die Forderung des Weltsicherheitsrates nach einer sofortigen Gaza-Waffenruhe hat nach Einschätzung des israelischen Außenministers die Hamas gestärkt und dazu bewegt, einen US-Kompromissvorschlag über einen neuen Geisel-Deal zurückzuweisen. Außenminister Israel Katz sagt dem israelischen Armeesender, er sei enttäuscht davon, dass die USA die Resolution nicht mit einem Veto gestoppt hätten.

"Wir erwarten von Freunden, dass sie uns in dieser schweren Zeit stärken und uns nicht der Hamas und all den anderen Feinden gegenüber schwächen", sagt Katz. Aus seiner Sicht müssten die USA ein Veto verhängen "gegen jede Entscheidung, die nicht das furchtbare Massaker und die Sexualverbrechen scharf verurteilt, die die Hamas am 7. Oktober gegen Babys, Frauen, Mädchen und alte Menschen" begangen habe.

Baerbock trifft israelischen Außenminister Katz

8.21 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat ihren Israel-Besuch mit einer Unterredung mit ihrem Kollegen Israel Katz fortgesetzt. Bei dem Treffen der Grünen-Politikerin mit Katz am Dienstagmorgen in Jerusalem dürfte es hinter verschlossenen Türen um die aktuellen Diskussionsthemen mit der israelischen Regierung gehen: Die UN-Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe in Gaza, mehr Hilfe für die notleidende Zivilbevölkerung, die Forderungen nach einer Zweistaatenlösung zwischen Israel und den Palästinensern.

Angesichts der schwierigen Themen wirkte die Begrüßung der beiden Politiker kühl, professionell und wenig herzlich. Es gab den üblichen Handschlag und ein Lächeln für die Kameras. Augenkontakt suchten Baerbock und Katz kaum. Dieses distanzierte Auftreten könnte unter anderem mit Baerbocks klarer Absage an eine israelische Bodenoffensive in Rafah zu tun haben. Lesen Sie hier mehr dazu.

Huthi-Rebellen drohen Saudi-Arabien mit Anschlägen

8.08 Uhr: Die im Jemen ansässigen Huthi-Rebellen drohen Saudi-Arabien mit Angriffen auf seine Öleinrichtungen, sollte das Königreich den USA seinen Luftraum für Angriffe auf die Huthis bereitstellen. Wie die US-Denkfabrik "Insitute for the Study of War" beschreibt, lässt sich dieser Schritt als Versuch interpretieren, Druck auf Saudi-Arabien auszuüben, um US-Luftangriffe auf ihre militärischen Einrichtungen im Jemen zu verhindern.

Derzeit gibt es Verhandlungen um einen Waffenstillstand zwischen beiden Parteien. Ein prominenter Kopf der Rebellen, Mohammed Ali al-Huthi, forderte zudem Saudi-Arabien auf, entschiedenere Schritte in Richtung eines Waffenstillstands einzuleiten.

Die vom Iran unterstützte militant-islamistische Huthi-Miliz greift derzeit immer wieder Handelsschiffe in der etwa 30 Kilometer breiten Meerenge zwischen Dschibuti und dem Jemen an und will damit nach eigenen Angaben ein Ende der israelischen Angriffe im Gazastreifen erzwingen. Die USA greifen deswegen Stellungen der Huthi im Jemen an.

Israel weist Bericht von UN-Expertin als Schande zurück

6.39 Uhr: Die diplomatische Vertretung Israels bei den Vereinten Nationen in Genf hat den Bericht einer UN-Menschenrechtsexpertin zum Gaza-Krieg als Schande für den Menschenrechtsrat bezeichnet. "Der Bericht ist daher eine obszöne Umkehrung der Realität, bei der eine sogenannte Expertin ungeheuerliche Anschuldigungen erheben kann, je extremer, desto besser", schreibt die Vertretung auf der Plattform X.

Die UN-Menschenrechtsexpertin Francesca Albanese hatte zuvor laut Medienberichten in einer noch vorläufigen Version Israel vorgeworfen, Völkermord im Gazastreifen zu begehen und die Gründung des jüdischen Staates als "siedlungskolonialistisches Projekt" bezeichnet. Die italienische Juristin ist Berichterstatterin des UN-Menschenrechtsrats über die Lage der Menschenrechte in den besetzten Palästinensergebieten, spricht aber nicht für die UN.

Hamas: Halten an Forderung nach Waffenstillstand fest