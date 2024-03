Bereits über 32.000 Palästinenser seien bereits während des Krieges gestorben. Israel hat wohl Fahrzeuge mit UN-Friedenstruppen getroffen. Der Iran empfängt einen Hamas-Anführer. Mehr Informationen im Newsblog.

Israelische Armee bombadiert Kommandozentrum von Terroristen

15.01 Uhr: Das israelische Militär hat eigenen Angaben zufolge einen Luftangriff auf ein Kommandozentrum des Islamischen Dschihad geflogen. Dieses habe sich im Hof des Al-Aksa Krankenhauses im Gazastreifen befunden, teilt das Militär mit. "Das Kommandozentrum und die Terroristen wurden gezielt angegriffen, um den Schaden für unbeteiligte Zivilisten im Bereich des Krankenhauses so gering wie möglich zu halten." Das Klinikgebäude sei nicht beschädigt worden. Es sei funktionsfähig. Israel beschuldigt die Hamas und andere militante Gruppen, Krankenhäuser als Stützpunkte zu nutzen. Die Hamas bestreitet dies.

Gesundheitsbehörde: Fast 32.800 Tote im Gazastreifen seit Kriegsbeginn

15.01 Uhr: Im Gazastreifen sind nach Angaben der dortigen Gesundheitsbehörde seit Kriegsbeginn mindestens 32.782 Menschen durch israelische Angriffe getötet worden. Rund 75.300 Palästinenserinnen und Palästinenser seien verletzt worden. Die Zahlen könnten weitaus höher sein, da zahlreiche Menschen vermisst werden und in dem Küstenstreifen Chaos herrscht. Die Vereinten Nationen haben die Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörde mehrfach als glaubwürdig bezeichnet.

Guterres mahnt Sicherheit der UN-Truppen an

4.05 Uhr: UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die Explosion einer Granate im Südlibanon, bei der gestern drei UN-Beobachter und ein Dolmetscher verletzt wurden, verurteilt und dazu aufgerufen, die Sicherheit der Friedenstruppen zu gewährleisten, teilte sein Sprecher Stéphane Dujarric in einer Erklärung mit. "Diese Feindseligkeiten haben nicht nur die Lebensgrundlage von Tausenden Menschen zunichtegemacht, sondern stellen auch eine ernste Bedrohung für die Sicherheit und Stabilität des Libanon, Israels und der Region dar", so Dujarric.

US-Abgeordneter: Gaza wie Hiroshima behandeln

3.10 Uhr: Ein republikanischer Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus hat vorgeschlagen, dass man Gaza wie Hiroshima oder Nagasaki behandeln wollte. Bei einem Wahlkampfauftritt, von dem es auf X Videos gibt, sagte der Tim Walberg aus Michigan bereits am vergangenen Montag: "Behandele es wie Hiroshima, Beende es schnell." Zuvor hatte er sich gegen weitere Hilfslieferungen für die Menschen im Gazastreifen ausgesprochen. Ein Sprecher des Abgeordneten, Mike Rorke, sagte laut "Detroit News", Walberg habe auf eine Frage über die Entsendung amerikanischer Truppen in den Gazastreifen zum Bau eines Hafens für Hilfslieferungen an die Palästinenser geantwortet. "Der Kongressabgeordnete Walberg lehnt es vehement ab, unsere Truppen in Gefahr zu bringen.

Massenproteste in Israel: Benjamin Netanjahu im Fadenkreuz – Festnahmen

21.59 Uhr: Tausende Israelis haben gegen die Regierung des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu demonstriert. In Tel Aviv forderten am Samstagabend Demonstrantinnen und Demonstranten Medienberichten zufolge eine vorgezogene Neuwahl sowie die Freilassung der Geiseln in der Gewalt der islamistischen Hamas. Auch in anderen Städten, darunter Jerusalem und Haifa, kam es zu Protesten. In Tel Aviv kam es nach Polizeiangaben zu Ausschreitungen, nach Medienberichten wurden daraufhin 16 Menschen festgenommen. In Jerusalem durchbrachen Hunderte Teilnehmer eines Protests den Angaben zufolge eine Sperre nahe dem Amtssitz Netanjahus.

Eine ehemalige Geisel sagte bei der Demonstration in Tel Aviv an Netanjahu gerichtet: "Bring sie nach Hause!" Der Regierungschef müsse dem israelischen Verhandlungsteam bei den Gesprächen über ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln im Gegenzug für eine Feuerpause im Gaza-Krieg und eine Entlassung palästinensischer Häftlinge ein "breites Mandat" geben, forderte die Frau, deren Ehemann noch im Gazastreifen festgehalten wird. "Kommt nicht ohne einen Deal heim, bringt unsere Liebsten zurück."

Ein ehemaliger Chef des Militärgeheimdienstes, Amos Malka, forderte Netanjahu nach Angaben der Nachrichtenseite ynet zum Rücktritt auf. "Die Regierung opfert die Geiseln, isoliert Israel und stärkt die Hamas", sagte er demnach bei einer Demonstration in Caesarea, wo Netanjahu eine private Villa hat.

Ende der Gewalt in Sicht? Bericht über erneute Verhandlungen in Nahost