US-Senator: Netanjahu zeigt Biden quasi den Mittelfinger

Die WHO bestätigt vier Tote bei einem israelischen Angriff. Ein US-Senator kritisiert Netanjahu scharf. Mehr Informationen im Newsblog.

WHO: Vier Tote bei israelischem Angriff auf Al-Aksa-Krankenhaus

20.53 Uhr: Bei einem israelischen Luftangriff auf das Al-Aksa-Krankenhaus im Gazastreifen sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vier Menschen getötet und 17 weitere verletzt worden. Ein Team der WHO sei Augenzeuge des Angriffs gewesen, teilte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Sonntag im Onlinedienst X mit. Die Mitarbeiter seiner Organisation seien unverletzt.

Ein Team der WHO habe sich zu einem humanitären Einsatz in dem Al-Aksa-Krankenhaus im Zentrum des Palästinensergebiets aufgehalten, "als heute ein Zeltlager auf dem Krankenhausgelände von einem israelischen Angriff getroffen wurde", erklärte der WHO-Chef.

Demokratischer Senator mit scharfer Kritik an Netanjahu

20.25 Uhr: US-Senator Chris van Hollen hat die Nahost-Politik von Präsident Joe Biden sowie die Haltung des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu scharf kritisiert. "Wir haben eine Situation, in der Netanjahu dem Präsidenten der Vereinigten Staaten quasi den Mittelfinger zeigt", sagte der Demokrat am Sonntag beim Sender ABC. "Und wir schicken noch mehr Bomben. Das ergibt keinen Sinn." Israel habe das Recht, sich gegen die Hamas zu verteidigen, aber die Partnerschaft mit den USA dürfe "kein einseitiger Blankoscheck mit amerikanischen Steuergeldern sein".

Es müssten im Gegenzug klare Forderungen gestellt und mehr Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zur Bedingung gemacht werden, forderte der Senator aus dem US-Bundesstaat Maryland. "Es muss gesagt werden, 'hey, wir haben Forderungen: Lasst keine Menschen verhungern'", sagte er.

Van Hollen zählt bei den Demokraten zu den Kritikern der US-Militärhilfen für Israel. Innenpolitisch wächst der Druck auf den Demokraten Biden wegen seines Umgangs mit Israel.

Erneut Zehntausende Israelis gegen Regierung auf der Straße

20.15 Uhr: Zehntausende von Menschen haben am Sonntag in Israel den zweiten Tag in Folge gegen die Regierung des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu demonstriert. Demonstranten und Demonstrantinnen forderten bei wütenden Protesten in der Nähe des Parlaments in Jerusalem einen Rücktritt der Regierung, eine Neuwahl sowie einen raschen Deal zur Freilassung der Geiseln in der Gewalt der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas.

Oppositionsführer Jair Lapid kritisierte Netanjahu bei der Demonstration scharf. Der Regierungschef zerstöre Israels Beziehungen zu den USA und überlasse die Hamas-Geiseln ihrem Schicksal, sagte er unter anderem. "Alles für die Politik, nichts für das Land."

Netanjahu wies die Kritik an seiner Verhandlungsführung und die Forderungen nach einer Neuwahl entschieden zurück. "Die Rufe nach einer Wahl jetzt, auf dem Höhepunkt des Krieges, einen Moment vor dem Sieg, werden Israel für mindestens ein halbes Jahr lähmen, meiner Einschätzung nach sogar acht Monate", sagte er am Sonntag.

Israelische Armee tötet hochrangigen Hisbollah-Kommandeur

18.27 Uhr: Die israelische Armee (IDF) soll Ismail al-Zin, Kommandeur der Hisbollah, getötet haben. Das melden mehrere israelische Medien. Sie berufen sich auf eine Mitteilung des IDF. Diese teilt mit, dass der Kommandeur der Spezialeinheit der Islamisten in Kunin im Süden Libanons von einer Drohe bombardiert wurde, berichtet "The Times of Israel". Nach Angaben der israelischen Streitkräfte war al-Zin für die Panzerabwehrraketeneinheit zuständig.

"Er war für Dutzende von Angriffen mit Panzerabwehrraketen gegen israelische Zivilisten, Gemeinden und Sicherheitskräfte verantwortlich", so ein Armeesprecher. Nach Angaben der "Jerusalem Post" sei er außerdem für die Kommunikations- und Computeroperationen zuständig gewesen.

Israel: Netanjahu unterzieht sich am Sonntag einer Operation

16.42 Uhr: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wird sich noch heute einer Operation unterziehen. Netanjahu werde für den Eingriff wegen einer sogenannten Hernie, eines Gewebebruchs, eine Vollnarkose erhalten, teilt sein Büro mit. Demnach wird der Regierungschef zunächst sein Tagesprogramm absolvieren und danach operiert werden.