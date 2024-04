FC Bayern in Not: Fünf Stars fallen aus

Biden stellt Israel Bedingungen für weitere Unterstützung. First Lady Jill Biden fordert ihren Ehemann auf, die humanitäre Lage in Gaza zu verbessern. Mehr Informationen im Newsblog.

CIA-Chef reist wohl zu Gesprächen über Geiseln nach Kairo

18.58 Uhr: Der Chef des US-Geheimdienstes CIA, Bill Burns, reist US-Medien zufolge am Wochenende zu Gesprächen über die Freilassung der im Gazastreifen gefangengehaltenen Geiseln nach Kairo. Burns werde den Leiter des israelischen Geheimdienstes Mossad, David Barnea, sowie Vertreter Ägyptens und Katars treffen, berichtet die "New York Times". Das US-Nachrichtenportal "Axios" berichtet, dabei handele es sich um Katars Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani und Ägyptens Geheimdienstchef Abbas Kamel.

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, bestätigt die Pläne für die Gespräche in Kairo. Er macht aber keine Angaben dazu, ob Burns als Vertreter Washingtons daran teilnimmt.

First Lady Jill Biden über die Situation in Gaza: "Beende es, beende es jetzt sofort Joe"

18.06 Uhr: Jill Biden, Frau des US-Präsidenten Joe Biden und First Lady der USA, soll offenbar eine starke Befürworterin einer Waffenruhe in Gaza sein. Am Rande eines Treffens mit muslimischen Vertretern im Weißen Haus am Dienstagabend soll die First Lady auf Präsident Biden eingeredet haben. Demnach soll sie ihrem Ehemann gesagt haben: "Beende es [das Leiden der Zivilbevölkerung in Gaza], beende es jetzt sofort, Joe". Darüber berichtet die US-Zeitung "The New York Times".

Mitarbeiter des Weißen Hauses gaben am Mittwoch bekannt, dass Präsident Joe Biden genauso erzürnt über die zivilen Opfer in Gaza sei wie seine Ehefrau. Jedoch bestritt das Weiße Haus, dass Jill Biden einen Stopp der israelischen Militäraktionen gegen die Terrororganisation Hamas forderte.

In einer Stellungnahme des Sprechers der First Lady heißt es: "Genau wie der Präsident ist die First Lady zutiefst betrübt über die Angriffe der israelischen Armee auf Hilfskräfte und die vielen zivilen Opfer in Gaza. Beide wollen, dass Israel mehr tut, um die Leben von Zivilisten zu beschützen".

Hisbollah-Chef: Angriff auf iranisches Botschaftsgelände ist "Wendepunkt"

18.05 Uhr: Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah hat den mutmaßlich israelischen Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in Syrien als "Wendepunkt" mit Folgen bezeichnet. In einer Rede am Freitag sagte der Generalsekretär der proiranischen Schiitenorganisation, die iranische Antwort werde unweigerlich kommen. Die Hisbollah habe keine Angst und sei auf jeglichen Krieg "bestens vorbereitet". Noch habe die Miliz ihre stärksten Waffen nicht angewandt. Zur Beziehung der Hisbollah zum Iran sagte Nasrallah: "Unsere Beziehungen und unsere Unterstützung für den Iran sind eine Medaille auf unserer Brust."

Am Montag waren bei einem Luftangriff auf das iranische Botschaftsgelände in der syrischen Hauptstadt Damaskus zwei Brigadegeneräle und fünf weitere Mitglieder der mächtigen iranischen Revolutionsgarden (IRGC) getötet worden. Zudem kamen nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim sechs syrische Staatsbürger ums Leben.

Die Revolutionsgarden sind Irans Elitestreitmacht und werden mächtiger eingeschätzt als die konventionellen Streitkräfte. Der Iran machte den Erzfeind Israel für den Angriff verantwortlich und kündigte Vergeltung an. Israel kommentierte den Vorfall nicht.

Hilfsorganisation World Central Kitchen fordert systemischen Wandel bei Israels Armee

16.05 Uhr: Die Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) bezeichnet die Untersuchung des israelischen Militärs zu ihren getöteten Helfern im Gazastreifen und die Entlassung zweier Offiziere von ihren Positionen als "wichtige Schritte nach vorn", fordert aber gleichzeitig grundlegende Veränderungen. "Ohne einen systemischen Wandel wird es weitere militärische Fehlschläge, weitere Entschuldigungen und weitere trauernde Familien geben", schreibt die Organisation mit Sitz in der US-Hauptstadt Washington.

Der Bericht zeige, dass das Militär "tödliche Gewalt ohne Rücksicht auf ihre eigenen Protokolle, ihre Befehlskette und ihre Regeln eingesetzt" habe. Das Militär habe darin auch eingeräumt, dass das Team der Hilfsorganisation "alle ordnungsgemäßen Kommunikationsverfahren" eingehalten habe.