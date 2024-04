Ein EU-Land schließt seine Botschaft in Teheran. Die USA rechnen mit einem baldigen Angriff des Iran auf Israel. Mehr Informationen im Newsblog.

Israelischer 14-Jähriger im Westjordanland "ermordet" aufgefunden

13.51 Uhr: Ein vermisster israelischer 14-Jähriger ist nach Angaben der israelischen Armee am Samstag "ermordet" im Westjordanland gefunden worden. Das Verschwinden des Jugendlichen hatte seit Freitag eine großangelegte Suche und Angriffe von jüdischen Siedlern auf palästinensische Dörfer ausgelöst. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu spricht von einem "verabscheuungswürdigen Verbrechen".

Iran beschlagnahmt Schiff mit Israel-Bezug

12.32 Uhr: Die Marine der iranischen Revolutionsgarden hat ein Containerschiff festgesetzt. Das Schiff habe eine Verbindung zu Israel und befinde sich in der Region am Persischen Golf, berichtet die Nachrichtenagentur Tasnim, die als Sprachrohr der Revolutionsgarden gilt. Auf einem von der Agentur verbreiteten Foto ist zu sehen, wie sich ein Kommandosoldat von einem Militärhubschrauber auf das Deck des Schiffes abseilt. Nähere Informationen sind zunächst nicht bekannt.

Zuvor berichtete die zur britischen Marine gehörende Behörde UKMTO über den Fall und verortete ihn im Golf von Oman, etwa 50 Seemeilen nordöstlich der Hafenstadt Fudschaira in den Vereinigten Arabischen Emiraten. In den Gewässern hatte Irans Marine in der Vergangenheit bereits Öltanker und Containerschiffe beschlagnahmt.

Berichten zufolge handelt es sich um die "MSC Aries". Nach Informationen des israelischen Armee-Senders fährt das Containerschiff unter der Flagge Portugals und hat vermutlich unter anderem israelische Eigner, wie der Sender auf X schrieb. Das nach Angaben des Schiffsortungsdienstes Vessel Finder 366 Meter lange Schiff befand sich auf der Fahrt aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Indien. Die letzte Position sei demnach am Freitagnachmittag empfangen worden, als der Containerriese vor Dubai unterwegs war.

Neue israelische Angriffe im Gazastreifen und im Südlibanon

9.19 Uhr: Während die Sorge vor einem militärischen Flächenbrand im Nahen Osten wächst, hat Israel weitere Ziele im Gazastreifen und im Südlibanon angegriffen. Nachdem am Freitagabend mehrere aus dem Küstenstreifen auf Israel abgefeuerte Raketen abgefangen worden seien, habe die Artillerie die Abschussorte unter Feuer genommen, teilt die Armee mit. Kampfflugzeuge hätten zudem drei Abschussrampen mit 20 Raketen vernichtet. Insgesamt seien am Freitag mehr als 30 Ziele in allen Teilen des Gazastreifens aus der Luft angegriffen worden. Bodentruppen hätten ihren Kampf gegen die islamistische Hamas fortgesetzt.

Im Südlibanon hätten Kampfflugzeuge nach Angaben der israelischen Armee eine große militärische Anlage der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz bei dem Ort Rihan zerstört. Eine Bestätigung aus dem Libanon oder Angaben zu möglichen Opfern gibt es nicht. Am Freitagnachmittag war der Norden Israels mit etwa 40 Raketen von dem nördlichen Nachbarland aus angegriffen worden. Einige seien abgefangen worden, andere in offenes Gelände eingeschlagen. Verletzte habe es nicht gegeben, betont die Armee. Die Angaben lassen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Teheran: EU-Land will Botschaft schließen

9.16 Uhr: Die Niederlande kündigen für Sonntag die Schließung ihrer Botschaft in der iranischen Hauptstadt Teheran an. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme, teilt das niederländische Außenministerium mit. Es verweist auf die steigenden Spannungen zwischen Israel und dem Iran. Am Sonntag werde man entscheiden, ob die Botschaft am Montag wieder geöffnet werde.

Unruhen im Nahen Osten: Australische Airline ändert Route

8.09 Uhr: Die australische Fluggesellschaft Qantas Airways ändert vorläufig ihre Flugrouten zwischen Perth und London. Zur Begründung verweist sie auf "die Lage in Teilen des Nahen Osten". Die Flüge zwischen der Hauptstadt des Bundesstaats Western Australia und der britischen Hauptstadt seien nicht abgesagt. Sie würden aber auf einer angepassten Strecke über Singapur geleitet. Bei anderen Flügen von und nach London ändere sich nichts, da diese andere Flugrouten nutzten.

CNN: Iran hat Ziele in Israel im Visier