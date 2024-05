Ägypten zieht Konsequenzen aus Israels Operation in Rafah. Über 1.000 Hamas-Kämpfer werden laut Erdoğan in der Türkei behandelt. Mehr Informationen im Newsblog.

Loading... Embed

Ägyptische Beamte: Kairo erwägt, Beziehungen zu Israel abzuschwächen

7.29 Uhr: Kairo erwägt laut ägyptischen Beamten, seine Beziehungen zur israelischen Regierung abzuschwächen. Das berichtet das "Wall Street Journal". Grund dafür ist demnach Israels Militäroperation in Rafah. Laut der Beamten soll Israel Ägypten wenige Stunden vor Beginn der Operation informiert haben und übernahm die Kontrolle über den Grenzübergang zwischen Ägypten und dem Gazastreifen.

Kairo schließt sich außerdem der Petition Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag an. Mehr zu der Klage lesen Sie hier.

Ägypten war der erste arabische Staat, der Israel offiziell anerkannt hat. 1979 schlossen die beiden Länder einen Friedensvertrag, nachdem Ägypten und weitere arabische Staaten Israel am Abend der Staatsgründung im Jahr 1948 den Krieg erklärt hatten. Seit dem Friedensschluss haben sich die ägyptisch-israelischen Beziehungen verbessert, sodass Ägypten als wichtigster arabischer Partner Israels gilt.

US-Regierung: Israel begeht keinen Völkermord in Gaza

22.28 Uhr: Die US-Regierung hat die israelische Führung vor Anschuldigungen in Schutz genommen, sie begehe im Kampf gegen die Hamas im Gazastreifen einen Völkermord an Palästinensern. "Wir glauben nicht, dass das, was in Gaza geschieht, ein Genozid ist", sagt der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, in Washington. "Wir haben diese Behauptung stets entschieden zurückgewiesen."

Sullivan sagt, die USA hätten ihren Standpunkt zu dieser Frage auch vor dem Internationalen Gerichtshof schriftlich und detailliert dargelegt. Er betont zugleich: "Wir glauben, dass Israel mehr tun kann und muss, um den Schutz und das Wohlergehen unschuldiger Zivilisten zu gewährleisten."

Deutscher Botschafter kritisiert israelische Siedler

21.53 Uhr: Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, hat israelische Aktivisten kritisiert, die einen Hilfskonvoi angehalten und dessen Inhalt zerstört haben. "Es ist eine Schande, Hilfslastwagen zu überfallen und zu verhindern, dass die Bedürftigen Nahrungsmittel erhalten", schreibt er auf X. Solche Aktionen würden nicht helfen, Geiseln zu befreien oder das Land vor dem Terror der Hamas zu schützen.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Erdoğan: Mehr als 1.000 Hamas-Mitglieder in der Türkei behandelt

19.46 Uhr: Mitglieder der islamistischen Hamas werden nach Angaben des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdoğan in der Türkei medizinisch versorgt. "In meinem Land werden derzeit mehr als 1.000 Mitglieder der Hamas in unseren Krankenhäusern behandelt", sagt Erdoğan in Ankara bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis.

Zum wiederholten Mal bezeichnet Erdoğan die Hamas, die in Europa, den USA und Israel als Terrororganisation gelistet ist, als Widerstandsorganisation. Sie kämpfe dafür, "ihr eigenes Territorium und ihr Volk zu schützen", so Erdoğan. Nähere Angaben dazu, wo die Hamas-Mitglieder verwundet wurden oder wie sie in die Türkei gelangten, macht Erdoğan nicht.

UN: Erster Tod eines internationalen Mitarbeitenden im Gazastreifen

19.29 Uhr: Ein Mitarbeitender der Vereinten Nationen ist bei einem Angriff auf sein Fahrzeug im Gazastreifen getötet worden. Ein weiterer UN-Mitarbeitender wurde der Weltorganisation zufolge bei dem Vorfall verletzt. Nach Angaben eines Sprechers vom Montag handelt es sich um den ersten internationalen UN-Mitarbeitenden, der in Gaza getötet wurde.