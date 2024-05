Hamas verliert offenbar Kontakt zu Geiselbewachern

Charrasi hatte erst am Donnerstag sowohl den USA als auch Israel mit einer Revision der iranischen Nuklear-Doktrin gedroht. Dies rechtfertigte er zwar erneut, fügte jedoch hinzu, dass der Iran weiterhin keine Atombomben bauen oder verwenden wolle. "Das habe ich in einem Interview des arabischen Nachrichtensenders Al Jazeera so gesagt, aber nur, falls wir von unseren Feinden bedroht werden sollten", sagte der Berater.

Biden-Berater Sullivan: Wir lassen Israel nicht im Stich

Blinken: Offensive in Rafah würde Hamas nicht vernichten

Israel öffnet neuen Gaza-Übergang für humanitäre Hilfe

18.35 Uhr: Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben in Abstimmung mit den USA einen neuen Grenzübergang für humanitäre Hilfe in den Gazastreifen geöffnet. Der Übergang "West-Eres" liege im nördlichen Gazastreifen, teilte das Militär mit. Dadurch solle die Zahl der Hilfstransporte in den Gazastreifen und insbesondere in den nördlichen Bereich erhöht werden, hieß es. Am Sonntag hätten bereits Dutzende Lastwagen mit Mehl aus dem Hafen von Aschdod den Übergang passiert.