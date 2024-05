Über 1.000 Hamas-Kämpfer werden laut Erdoğan in der Türkei behandelt. UN-Generalsekretär Guterres warnt Israel vor einer Bodenoffensive in Rafah. Mehr Informationen im Newsblog.

Loading... Embed

Erdoğan: Mehr als 1.000 Hamas-Mitglieder in der Türkei behandelt

19.46 Uhr: Mitglieder der islamistischen Hamas werden nach Angaben des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdoğan in der Türkei medizinisch versorgt. "In meinem Land werden derzeit mehr als 1.000 Mitglieder der Hamas in unseren Krankenhäusern behandelt", sagt Erdoğan in Ankara bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis.

Zum wiederholten Mal bezeichnet Erdoğan die Hamas, die in Europa, den USA und Israel als Terrororganisation gelistet ist, als Widerstandsorganisation. Sie kämpfe dafür, "ihr eigenes Territorium und ihr Volk zu schützen", so Erdoğan. Nähere Angaben dazu, wo die Hamas-Mitglieder verwundet wurden oder wie sie in die Türkei gelangten, macht Erdoğan nicht.

UN: Erster Tod eines internationalen Mitarbeitenden im Gazastreifen

19.29 Uhr: Ein Mitarbeitender der Vereinten Nationen ist bei einem Angriff auf sein Fahrzeug im Gazastreifen getötet worden. Ein weiterer UN-Mitarbeitender wurde der Weltorganisation zufolge bei dem Vorfall verletzt. Nach Angaben eines Sprechers vom Montag handelt es sich um den ersten internationalen UN-Mitarbeitenden, der in Gaza getötet wurde.

Genaue Hintergründe, die Nationalität der Opfer sowie deren Geschlecht sind zunächst unklar. Das Auto, mit dem die Mitarbeitenden zu einem Krankenhaus unterwegs waren, sei aber klar als UN-Fahrzeug markiert gewesen. Insgesamt wurden fast 200 UN-Mitarbeitende seit Beginn des Gaza-Krieges getötet – bislang waren alle von ihnen Palästinenser.

Israelische Demonstranten blockieren Hilfslieferungen

18.25 Uhr: Israelische Demonstranten haben Lastwagen mit Hilfslieferungen für Palästinenser im Gazastreifen blockiert. Auf im Internet verbreiteten Aufnahmen ist zu sehen, wie Aktivisten die Ladung der Lastwagen auf den Boden werfen, Kartons aufplatzen und der Inhalt über die Straße verstreut wird.

Hamas: Kontakt zu Geisel-Bewachern im Gazastreifen verloren

17.46 Uhr: Der bewaffnete Flügel der Hamas, die Al-Kassam-Brigaden, haben nach eigenen Angaben den Kontakt zu ihren Kämpfern verloren, die vier israelische Geiseln im Gazastreifen bewachen. Unter den Geiseln sei auch Hersh Golberg-Poline. Der junge Mann war am 7. Oktober beim Überfall der Hamas auf Israel in den Gazastreifen verschleppt worden.

UN: Fast 360.000 Menschen bereits aus Rafah geflohen

15.07 Uhr: Seit dem Vorrücken der israelischen Armee in Rafah sind nach UN-Angaben bereits fast 360.000 Menschen aus der mit Binnenflüchtlingen überfüllten Stadt im Süden des Gazastreifens geflohen. Die Menschen hätten die Stadt seit der Veröffentlichung der ersten Räumungsaufforderungen der israelischen Armee vor einer Woche verlassen, teilt das Palästinenserhilfswerk UNRWA auf X mit.

"Im Norden des Gazastreifens haben Bombardierungen und weitere Evakuierungsbefehle mehr Vertreibung und Angst für Tausende von Familien verursacht", heißt es weiter in der Mitteilung. "Es gibt keinen Ausweg. Es gibt keine Sicherheit ohne eine Waffenruhe."

Auswärtiges Amt: Immer noch dreistellige Zahl an Deutschen in Gaza

14.12 Uhr: Nach Angaben des Auswärtigen Amtes befindet sich derzeit noch eine niedrige dreistellige Zahl an deutschen Staatsbürgern im Gazastreifen. Dies gehe aus tagesaktuellen Daten der Krisenvorsorgeliste Elefand hervor, wie ein Sprecher des Außenamtes in Berlin auf Nachfrage eines Journalisten mitteilt. "Wir konnten ja seit November 2023 mehreren hundert deutschen Staatsangehörigen dabei behilflich sein, Gaza zu verlassen", erklärt der Sprecher weiter. "Es gibt jetzt nach wie vor immer noch einige, die tatsächlich in Gaza sind und gerne auch ausreisen wollen." Das Auswärtige Amt unterstütze deutsche Staatsangehörige, die versuchen würden, Gaza zu verlassen, mit allen verfügbaren Mitteln, bekräftigt der Sprecher.