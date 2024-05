Israels Polizeiminister für Siedlungen in Gaza: "Wir kehren heim"

17.03 Uhr: Mehrere Minister der rechtsnationalen und rechtsextremen Parteien in der Koalitionsregierung des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu haben Medienberichten zufolge bei einer Demonstration die Errichtung jüdischer Siedlungen im Gazastreifen gefordert. Sie nahmen demnach an einer Kundgebung im südisraelischen Sderot nahe dem Gazastreifen teil, zu der sich mehrere tausend Vertreter der extremen Rechten versammelt hatten.

Katar: Verhandlungen für Feuerpause durch Israels Angriffe auf Rafah in "Sackgasse"

15.45 Uhr: Die Verhandlungen für eine Feuerpause im Gazastreifen sind nach Einschätzung der katarischen Regierung durch Israels Militäreinsatz in Rafah zurückgeworfen worden. "Wir befinden wir uns fast in einer Sackgasse", sagt Katars Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman al-Thani in Doha. Die Dinge hätten sich "nicht in die richtige Richtung" entwickelt, betont er.