Hamas feuert erneut Rakete auf israelische Küstenstadt Aschkelon

11.44 Uhr: Die islamistische Terrororganisation Hamas hat am Dienstag erneut eine Rakete aus dem Gazastreifen auf die israelische Küstenstadt Aschkelon abgefeuert. Der militärische Hamas-Arm reklamiert den Angriff bei Telegram für sich. In der Stadt nördlich des Gazastreifens heulten die Warnsirenen. Die israelische Nachrichtenseite Ynet berichtet, das Geschoss sei von der Raketenabwehr abgefangen worden. Es gibt zunächst keine Berichte über Verletzte oder Sachschaden. Am Sonntag war eine Rakete in einem Wohnhaus in Aschkelon eingeschlagen. Dabei wurden drei Menschen verletzt.

UN: Fast 450.000 Menschen binnen einer Woche aus Rafah geflohen

10.01 Uhr: Fast 450.000 Menschen haben laut UN-Schätzungen binnen einer Woche die mit Binnenflüchtlingen überfüllte Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens verlassen. "Leere Straßen in Rafah, während Familien weiter fliehen auf der Suche nach Sicherheit", schreibt das Palästinenserhilfswerk UNRWA auf der Plattform X. Die israelische Armee war vor gut einer Woche von Osten auf die Stadt vorgerückt und kontrolliert seitdem auch den palästinensischen Teil des Rafah-Grenzübergangs nach Ägypten. Israel übt militärischen Druck auf die Hamas in Rafah aus, um die Freilassung der Geiseln zu erreichen. Israel will auch die verbliebenen Bataillone der Islamistenorganisation zerschlagen.

"Die Menschen sind ständig mit Erschöpfung, Hunger und Angst konfrontiert", heißt es in dem X-Post von UNRWA. "Es ist nirgendwo sicher. Eine sofortige Waffenruhe ist die einzige Hoffnung."

Bericht: Israelische Panzer rücken in Rafah vor

9.44 Uhr: Israelische Truppen sind bei den Kämpfen im Gazastreifen Einwohnern zufolge weiter in den Osten von Rafah vorgedrungen. Sie seien mit Panzern in die Stadtteile Al-Dschneina, Al-Salam und Al-Brasil vorgerückt. Die Panzer befänden sich auf den Straßen in einem Wohngebiet und es komme zu Zusammenstößen mit Palästinensern, teilt ein Einwohner über eine Chat-App der Nachrichtenagentur Reuters mit. Ein Video auf Online-Plattformen zeigte einen Panzer in einer Straße im Viertel Al-Dschneina. Reuters konnte das Video nicht verifizieren.

Die israelische Armee war trotz internationaler Appelle vor einer Woche in die Stadt an der Grenze zu Ägypten vorgerückt, in der Hunderttausende Palästinenser vor den Kämpfen Zuflucht gesucht haben. Rafah gilt als letzte Bastion der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation Hamas, die mit ihrem Überfall auf Israel am 7. Oktober den Gaza-Krieg auslöste.