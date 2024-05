UN-Generalsekretär Guterres warnt Israel vor einer Bodenoffensive in Rafah. Die Hamas veröffentlicht ein Video einer Geisel. Mehr Informationen im Newsblog.

Israel öffnet neuen Gaza-Übergang für humanitäre Hilfe

18.35 Uhr: Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben in Abstimmung mit den USA einen neuen Grenzübergang für humanitäre Hilfe in den Gazastreifen geöffnet. Der Übergang "West-Eres" liege im nördlichen Gazastreifen, teilt das Militär mit. Dadurch solle die Zahl der Hilfstransporte in den Gazastreifen und insbesondere in den nördlichen Bereich erhöht werden, hieß es. Am Sonntag hätten bereits Dutzende Lastwagen mit Mehl aus dem Hafen von Aschdod den Übergang passiert.

Israel: Führendes Hamas-Mitglied getötet

18.23 Uhr: Das israelische Militär hat die Tötung eines führenden Mitglieds der Terrororganisation Hamas bei einem Luftangriff in Gaza am Freitag bekannt gegeben. Der Mann habe zu einer der Kampftruppen der Hamas gehört und sei einer der Hamas-Kämpfer gewesen, die für die Bewachung der entführten israelischen Soldatin Noa Marciano zuständig gewesen sei. Marciano war nach dem Terrorangriff am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppt und dort später ermordet worden. Das israelische Militär hatte die Leiche der 19-Jährigen im November geborgen und nach Israel zurückgebracht.

Hamas korrigiert Todeszahlen hin und her

15.27 Uhr: Die einzigen Opferzahlen in Gaza stammen von der Gesundheitsbehörde unter der Kontrolle der Hamas. An denen gibt es schon länger Kritik. Nun sorgt die Behörde selbst für Verwirrung. Mehr dazu lesen Sie hier.

Heftige Gefechte im Norden des Gazastreifens

10 Uhr: Auch im Norden des Gazastreifens liefern israelische Streitkräfte sich weiter heftige Gefechte mit bewaffneten Palästinensern. Der militärische Arm der Terrororganisation Hamas berichtet von schweren Zusammenstößen seiner Kämpfer mit israelischen Soldaten im Bereich von Dschabalia.

Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari hatte am Abend gesagt, Kampfflugzeuge hätten Ziele in Dschabalia im Norden des Gazastreifens angegriffen, nachdem die Zivilbevölkerung dort evakuiert worden sei. Die "Times of Israel" berichtete am Sonntag, die Armee sei von der Präsenz von 100.000 bis 150.000 Palästinensern in dem Gebiet von Dschabalia ausgegangen, zu deren Räumung sie aufgerufen hatte. Das Palästinenserhilfswerk UNRWA hatte sich "äußerst besorgt" über die Evakuierungsaufrufe für Rafah im Süden und Dschabalia im Norden des Küstenstreifens geäußert.

Rakete aus Gaza trifft Wohnhaus in Aschkelon – drei Verletzte

8.37 Uhr: Eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete ist nach Medienberichten in der Nacht zum Sonntag in einem Wohnhaus in der israelischen Küstenstadt Aschkelon eingeschlagen. Drei Menschen seien dabei verletzt worden, heißt es in Medienberichten. Die islamistische Terrororganisation Hamas hatte zuletzt wieder verstärkt israelische Ortschaften vom Gazastreifen aus angegriffen.

Das israelische Fernsehen berichtete am Samstagabend, es werde damit gerechnet, dass nach mehreren Monaten Pause auch wieder Raketen auf den Großraum Tel Aviv fliegen könnten, wenn die israelische Armee tiefer in die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens eindringe. Die Hamas verfüge nach israelischen Einschätzungen auch nach sieben Monaten Gaza-Krieg weiter über Raketen mit der notwendigen Reichweite.

Israel setzt "begrenzte" Einsätze in Rafah fort

6.04 Uhr: Die israelische Armee setzt ihre nach eigenen Angaben "präzisen" Vorstöße in der mit Flüchtlingen überfüllten Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens fort. "Unsere Operationen gegen die Hamas in Rafah bleiben begrenzt und konzentrieren sich auf taktische Vorstöße, taktische Anpassungen und militärische Vorteile und haben dicht besiedelte Gebiete gemieden", sagt Armeesprecher Daniel Hagari in einer in der Nacht verbreiteten Erklärung.