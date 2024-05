USA planen neue milliardenschwere Militärhilfe für Israel

Israels Polizeiminister für Siedlungen in Gaza: "Wir kehren heim"

17.03 Uhr: Mehrere Minister der rechtsnationalen und rechtsextremen Parteien in der Koalitionsregierung des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu haben Medienberichten zufolge bei einer Demonstration die Errichtung jüdischer Siedlungen im Gazastreifen gefordert. Sie nahmen demnach an einer Kundgebung im südisraelischen Sderot nahe dem Gazastreifen teil, zu der sich mehrere tausend Vertreter der extremen Rechten versammelt hatten.

Katar: Verhandlungen für Feuerpause durch Israels Angriffe auf Rafah in "Sackgasse"

15.45 Uhr: Die Verhandlungen für eine Feuerpause im Gazastreifen sind nach Einschätzung der katarischen Regierung durch Israels Militäreinsatz in Rafah zurückgeworfen worden. "Wir befinden wir uns fast in einer Sackgasse", sagt Katars Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman al-Thani in Doha. Die Dinge hätten sich "nicht in die richtige Richtung" entwickelt, betont er.

Seit Wochen versucht Katar gemeinsam mit Vertretern aus den USA und Ägypten ein Abkommen zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas zu vermitteln – bislang ohne Erfolg. "Natürlich hat uns das, was in Rafah passiert, zurückgeworfen", sagt bin Abdulrahman al-Thani nun. Es gäbe "keine Klarheit" darüber, wie der Krieg von israelischer Seite aus beendet werden könne.

Hamas feuert erneut Rakete auf israelische Küstenstadt Aschkelon

11.44 Uhr: Die islamistische Terrororganisation Hamas hat am Dienstag erneut eine Rakete aus dem Gazastreifen auf die israelische Küstenstadt Aschkelon abgefeuert. Der militärische Hamas-Arm reklamiert den Angriff bei Telegram für sich. In der Stadt nördlich des Gazastreifens heulten die Warnsirenen. Die israelische Nachrichtenseite Ynet berichtet, das Geschoss sei von der Raketenabwehr abgefangen worden. Es gibt zunächst keine Berichte über Verletzte oder Sachschaden. Am Sonntag war eine Rakete in einem Wohnhaus in Aschkelon eingeschlagen. Dabei wurden drei Menschen verletzt.