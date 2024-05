Aktualisiert am 16.05.2024 - 02:11 Uhr

Aktualisiert am 16.05.2024 - 02:11 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Nur noch drei Wochen bis zu den Europawahlen. Das nimmt die "Letzte Generation" zum Anlass, um im Parlament in Brüssel zu demonstrieren. Doch der Protest fiel ungewöhnlich aus. Vier Aktivisten entblößten ihre nackten Oberkörper, zwei von ihnen standen plötzlich im BH da. Auf den Körpern von Franz Winter, Carla Hinrichs, Lina Johnsen und Alexander Grevel waren die Worte "Klimakrise - Faschismus - Aussterben - Tod" zu lesen.

Ziel sei es, den Protest ins Parlament zu tragen, schrieb die Gruppe in einem Beitrag auf Instagram. Dieses "Wahlversprechen" werde noch vor dem Urnengang im Juni umgesetzt.

"Wir enthüllen das Versagen der Politik, direkt hier im EU-Parlament. Die Krisen überschlagen sich und dieses Parlament ist nicht in der Lage, auch nur die Realität anzuerkennen. Wer darauf keinen Bock mehr hat, wählt am 9.6. den Protest ins Parlament. Unser heutiger Protest ist nur ein Vorgeschmack", sagte Lina Johnsen, Spitzenkandidatin der politischen Vereinigung "Parlament aufmischen – Stimme der Letzten Generation".

Die Klima-Protestgruppe "Letzte Generation" wurde zur Teilnahme an den Wahlen zum Europäischen Parlament zugelassen. Die Aktivisten gaben an, mehr als 8.800 Unterschriften gesammelt zu haben.

"All das ist nur die Spitze des Eisbergs"

Die AfD und Russland : "All das ist nur die Spitze des Eisbergs"

Abstimmung am 9. Juni :

Abstimmung am 9. Juni : EU-Wahl: Das gibt es zum ersten Mal

Quiz: Was ist eigentlich die Europawahl?

Testen Sie sich! : Quiz: Was ist eigentlich die Europawahl?

Bei der Europawahl dürfen neben Parteien auch politische Vereinigungen antreten. Dafür müssen sie ihren Hauptsitz in der EU haben und um in ganz Deutschland auf dem Wahlzettel zu stehen, sind 4.000 Unterschriften von Wahlberechtigten nötig. Die Europawahl findet am 9. Juni statt.