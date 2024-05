Die Al-Kuds-Brigaden, der bewaffnete Arm der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad, berichteten ebenfalls über heftige Kämpfe im Osten von Rafah. Augenzeugen, Ärzte und AFP-Journalisten berichteten auch von heftigen Gefechten im Norden des Gazastreifens in der Nacht zu Samstag in Dschabalija. Militante Islamisten meldeten ihrerseits, sie hätten eine Kommandozentale der israelischen Armee in der Flüchtlingsstadt Dschabalija angegriffen. Außerdem seien Raketen auf den südisraelischen Ort Aschkelon in der Nähe des Gazastreifens abgefeuert worden.

UNRWA: 800.000 Menschen haben Rafah verlassen

19.31 Uhr: Nahezu 800.000 Palästinenser haben seit dem Beginn der Bodenoffensive Israels auf Rafah am 6. Mai die Stadt verlassen. Dies teilt der Leiter des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA mit.

Armee findet weitere Leiche im Gazastreifen

19.12 Uhr: Im Gazastreifen wurde eine weitere Leiche einer Geisel der Hamas entdeckt. Das meldet die israelische Armee. In einer gemeinsamen Operation mit dem Inlandsgeheimdienstes Shin Bet habe man den Leichnam des 53-jährigen Ron Benjamin gefunden.

Laut Geheimdienstinformationen soll Benjamin bereits am 7. Oktober im vergangenen Jahr von der Terrororganisation Hamas ermordet worden sein, ehe seine Leiche in den Gazastreifen verschleppt wurde. Benjamin soll bei der gleichen Operation gefunden worden sein, bei der auch die Leiche der deutsch-israelischen Frau Shani Louk sowie zwei weitere tote Geiseln entdeckt wurden. Der Fund der anderen drei Toten war bereits am Freitag von der Armee vermeldet worden.

Scholz warnt vor großer Offensive auf Rafah

18.22 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat vor einer möglichen umfassenden Militäroffensive in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen gewarnt und mehr Hilfe für die palästinensische Bevölkerung gefordert. "Wir sind uns einig, wir in Deutschland, in Europa und auch die amerikanische Regierung: Es ist unverantwortlich, jetzt über einen Angriff auf Rafah nachzudenken, wo viele Millionen Flüchtlinge Zuflucht gefunden haben und ungeschützt sind", sagt der SPD-Politiker in Karlsruhe auf einer Wahlkampfveranstaltung seiner Partei für die Europawahl am 9. Juni. "Das kann nicht gut ausgehen."

Es müsse zudem ausreichend humanitäre Hilfe nach Gaza gelangen, fordert er – begleitet von den lauten Rufen Dutzender Protestierender gegen den Gaza-Krieg. "500 Lkw pro Tag sind das Mindeste. Wer einen Krieg führt, ist auch für die Humanität verantwortlich und für die Zivilbevölkerung, die Opfer des Krieges ist."