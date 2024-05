Newsblog zum Krieg in Nahost Mutter von Shani Louk: "Sind froh, dass man sie gefunden hat" Von t-online , dpa , reuters , afp , jcz , das , fho , lec , JHA Aktualisiert am 18.05.2024 - 17:12 Uhr Lesedauer: 13 Min. Shani Louk (links) auf einem Instagram-Foto und ihre Mutter Ricarda: "Wir sind froh, dass man sie gefunden hat." (Quelle: Daniel Mützel/t-online) Kopiert News folgen

Im Westjordanland soll ein gesuchter Terrorist bei einem Luftangriff getötet worden sein. CDU-Politikerin Connemann hält Baerbock für nicht länger tragbar. Mehr Informationen im Newsblog.

16.56 Uhr: Nachdem im Gazastreifen die Leiche der Deutsch-Israelin Shani Louk gefunden wurde, hat sich die Mutter der Frau erleichtert gezeigt. "Natürlich löst alles, was wir über sie und ihre letzten Minuten erfahren, einen Gefühlssturm bei uns aus. Aber wir sind froh, dass man sie gefunden hat", sagte Ricarda Louk dem "Spiegel". Die Familie hatte sich eigentlich schon damit abgefunden, dass die Leiche nicht mehr gefunden wird.

Louks Mutter plane jetzt, dass ihre Tochter in ihrem israelischen Wohnort beerdigt wird. "Viele Menschen wollen Abschied nehmen, und ich werde sie nicht daran hindern." Sie habe mittlerweile akzeptiert, dass der Tod ihrer Tochter ein so öffentliches Ereignis sei. Insgesamt hoffe sie aber, dass nach der Beerdigung Ruhe einkehre.

Louk war am 7. Oktober beim Terrorangriff der Hamas in den Küstenstreifen verschleppt und später für tot erklärt worden. Zum Zeitpunkt des beispiellosen Angriffs war sie zusammen mit Hunderten anderen jungen Menschen auf dem Supernova-Festival in Südisrael gewesen.

Schiff im Roten Meer leicht beschädigt

3.10 Uhr: Ein Schiff im Roten Meer ist von einem unbekannten Objekt getroffen und leicht beschädigt worden. "Das Schiff und die Besatzung sind in Sicherheit und auf dem Weg zum nächsten Anlaufhafen", hieß es in einer Mitteilung der britischen Seeverkehrsbehörde UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations). Der Vorfall ereignete sich 76 Seemeilen nordwestlich der jemenitischen Stadt Hodeidah. Weitere Einzelheiten sind noch nicht verfügbar.

Israels Armee: Terrorist bei Luftangriff im Westjordanland getötet

0.45 Uhr: Bei einem israelischen Luftangriff in Dschenin im Westjordanland ist nach Angaben der Armee ein gesuchter Terrorist getötet worden. Der Mann sei für eine Reihe von Terroranschlägen verantwortlich gewesen, darunter die Ermordung eines Israelis im Mai 2023, wie das israelische Militär in der Nacht zum Samstag bekannt gab. Auch in palästinensischen Berichten hieß es, der Mann sei bei dem Angriff auf ein Gebäude getötet worden.

Ein Kampfflugzeug und ein Hubschrauber hätten eine Kommandozentrale eines örtlichen Terrornetzwerkes angegriffen, teilte die israelische Armee weiter mit. Darin hätten sich mehrere Terroristen befunden, von denen einige an Schießereien in der Gegend von Dschenin beteiligt gewesen seien und weitere Terroranschläge verüben wollten, hieß es.

Freitag, 17. Mai

US-Sicherheitsberater Jake Sullivan reist nach Saudi-Arabien und Israel

21.26 Uhr: Der Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden wird am Wochenende nach Saudi-Arabien und Israel reisen. Jake Sullivan werde am Samstag Saudi-Arabiens Kronprinz und faktischen Herrscher, Mohammed bin Salman, treffen, kündigt der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, in Washington an.

Bei dem Treffen werde es unter anderem um "die laufenden Bemühungen um einen dauerhaften Frieden und Sicherheit in der Region" gehen. Am Sonntag werde Sullivan nach Israel weiterreisen und dort unter anderem mit Premierminister Benjamin Netanjahu zusammenkommen. In dem Gespräch solle es um den Krieg im Gazastreifen, die dortige humanitäre Lage und die Verhandlungen über ein Abkommen zur Freilassung aller Geiseln gehen, so Kirby.

Hamas-Offizier bei israelischem Luftangriff im Südlibanon getötet