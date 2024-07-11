Welche EU-Staaten sind nicht Nato-Mitglied?

Die Länder Österreich, Zypern, Irland und Malta. Sie bezeichnen sich entweder als militärisch neutral oder bündnisfrei. Das bedeutet, dass sie keine offizielle Partei in militärischen Konflikten ergreifen oder sich einem Militärbündnis anschließen wollen. Doch die Staaten haben Verbindungen zur Nato – so bestehen zu einzelnen Themen Kooperationen, etwa in Bezug auf humanitäre Hilfe. Auch haben Staaten wie Österreich bereits an Nato-Militärübungen teilgenommen.

Was bedeutet ein Nato-Bündnisfall überhaupt?

Die Nato setzt als Verteidigungsbündnis auf das Prinzip Abschreckung. Dafür ist vor allem Artikel 5 des Nordatlantikvertrags relevant. Er regelt die Beistandsverpflichtung in der Allianz: Konkret besagt der Artikel, dass ein bewaffneter Angriff gegen einen oder mehrere Alliierte als ein Angriff gegen alle angesehen wird. Dass es dazu kommt, ist aber unwahrscheinlich (siehe unten).

Video | Polens Luftwaffe schießt Drohnen ab – Bevölkerung gewarnt Player wird geladen Quelle: dpa

Davon abzugrenzen ist Artikel 4 des Nordatlantikvertrags, der vor Artikel 5 greift. Dieser sieht Beratungen der Nato-Staaten vor, wenn einer von ihnen die Unversehrtheit seines Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die eigene Sicherheit bedroht sieht.

Seit Gründung der Nato 1949 kam Artikel 4 siebenmal zur Anwendung – das letzte Mal am 24. Februar 2022. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine beantragten die Staaten Bulgarien, Tschechien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien und die Slowakei gemeinsam eine Konsultation nach Artikel 4.

Wann wurde ein Nato-Bündnisfall ausgerufen?

Erst einmal, und zwar zur Unterstützung Amerikas nach den Terrorangriffen gegen die USA vom 11. September 2001. Die Nato teilte damals – weniger als 24 Stunden nach dem Attentat – mit, die Anschläge würden entsprechend eingestuft, falls sich herausstelle, dass sie vom Ausland aus eingeleitet worden seien.

Am 2. Oktober 2001 erklärte die Nato dann die Voraussetzungen für erfüllt: Die Täter des 11. September seien Teil des weltweiten Terrornetzes Al Kaida gewesen. Damit stehe fest, dass sie von außerhalb der USA gesteuert worden seien. In der Folge unterstützte die Nato die USA mit Aufklärungsflugzeugen, die bis Mitte Mai 2002 im Luftraum über den USA patrouillierten. Nato-Schiffe kreuzten auf Terroristenjagd im Mittelmeer.