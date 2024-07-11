Polen ruft Verbündete zusammen Artikel 4 und 5 erklärt: Wann käme es zum Nato-Bündnisfall?
Polen hat die Nato-Partner zu Konsultationen nach Artikel 4 zusammengerufen. Doch was bedeutet das eigentlich? Und ab wann greift der Bündnisfall?
Polen hat nach Regierungsangaben mehrere Drohnen abgeschossen, die während eines russischen Angriffs auf die Ukraine am Mittwoch in den Luftraum des Nato-Staats eindrangen. Es ist der erste bekannte Fall, bei dem ein Mitglied des westlichen Militärbündnisses seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Schüsse abgefeuert hat.
Polens Ministerpräsident Donald Tusk beantragte Konsultationen der Nato-Verbündeten nach Artikel 4 des Bündnisvertrags. Kanzler Friedrich Merz warf Russland rücksichtsloses Vorgehen vor. Das Bundesverteidigungsministerium betonte, dass die Soldaten des in Polen stationierten deutschen Patriot-Luftabwehrsystems zwar bei der Analyse des militärischen Lagebildes geholfen, aber nicht aktiv eingegriffen hätten. Die britische Regierung kündigte an, sie prüfe militärische Hilfe für Polen.
Doch was würde passieren, falls Russland tatsächlich einen Nato-Staat attackieren sollte? Und was genau bedeutet Artikel 4 des Nato-Vertrags? t-online gibt einen Überblick über die Nato und die Frage nach einem Bündnisfall.
Welche Staaten sind Teil der Nato?
Insgesamt gehören der Nato 32 Mitgliedsländer an. Im Jahr 1949 waren die Gründungsländer Belgien, Dänemark, Frankreich, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Portugal, das Vereinigte Königreich und die USA. Im Jahr 1952 schlossen sich Griechenland und die Türkei der Nato an, die Bundesrepublik Deutschland folgte 1955.
Nach dem Ende der Franco-Diktatur wurde Spanien im Jahr 1982 Mitglied des Militärbündnisses. Ab 1999 erweiterte die Nato schrittweise ihre Ostflanke: Am 12. März des Jahres wurden Polen, Tschechien und Ungarn ins Militärbündnis aufgenommen, im Jahr 2004 folgten Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, die Slowakei und Slowenien.
2009 kamen Albanien und Kroatien dazu. 2017 folgte Montenegro, 2020 dann Nordmazedonien. Vergangenes Jahr trat Finnland der Nato bei, dieses Jahr folgte Schweden nach einer fast zweijährigen Hängepartie.
Welche EU-Staaten sind nicht Nato-Mitglied?
Die Länder Österreich, Zypern, Irland und Malta. Sie bezeichnen sich entweder als militärisch neutral oder bündnisfrei. Das bedeutet, dass sie keine offizielle Partei in militärischen Konflikten ergreifen oder sich einem Militärbündnis anschließen wollen. Doch die Staaten haben Verbindungen zur Nato – so bestehen zu einzelnen Themen Kooperationen, etwa in Bezug auf humanitäre Hilfe. Auch haben Staaten wie Österreich bereits an Nato-Militärübungen teilgenommen.
Was bedeutet ein Nato-Bündnisfall überhaupt?
Die Nato setzt als Verteidigungsbündnis auf das Prinzip Abschreckung. Dafür ist vor allem Artikel 5 des Nordatlantikvertrags relevant. Er regelt die Beistandsverpflichtung in der Allianz: Konkret besagt der Artikel, dass ein bewaffneter Angriff gegen einen oder mehrere Alliierte als ein Angriff gegen alle angesehen wird. Dass es dazu kommt, ist aber unwahrscheinlich (siehe unten).
Davon abzugrenzen ist Artikel 4 des Nordatlantikvertrags, der vor Artikel 5 greift. Dieser sieht Beratungen der Nato-Staaten vor, wenn einer von ihnen die Unversehrtheit seines Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die eigene Sicherheit bedroht sieht.
Seit Gründung der Nato 1949 kam Artikel 4 siebenmal zur Anwendung – das letzte Mal am 24. Februar 2022. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine beantragten die Staaten Bulgarien, Tschechien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien und die Slowakei gemeinsam eine Konsultation nach Artikel 4.
Wann wurde ein Nato-Bündnisfall ausgerufen?
Erst einmal, und zwar zur Unterstützung Amerikas nach den Terrorangriffen gegen die USA vom 11. September 2001. Die Nato teilte damals – weniger als 24 Stunden nach dem Attentat – mit, die Anschläge würden entsprechend eingestuft, falls sich herausstelle, dass sie vom Ausland aus eingeleitet worden seien.
Am 2. Oktober 2001 erklärte die Nato dann die Voraussetzungen für erfüllt: Die Täter des 11. September seien Teil des weltweiten Terrornetzes Al Kaida gewesen. Damit stehe fest, dass sie von außerhalb der USA gesteuert worden seien. In der Folge unterstützte die Nato die USA mit Aufklärungsflugzeugen, die bis Mitte Mai 2002 im Luftraum über den USA patrouillierten. Nato-Schiffe kreuzten auf Terroristenjagd im Mittelmeer.
Was bedeutet Artikel 4 des Nato-Vertrags?
Gemäß Artikel 4 kann jeder Mitgliedstaat im Fall einer Bedrohung seiner "territorialen Integrität, politischen Unabhängigkeit oder Sicherheit" die Einberufung einer Sitzung des Nordatlantikrates in Brüssel verlangen. Auf der Sitzung des Nato-Rats muss das Thema besprochen werden – das kann zu gemeinsamen Beschlüssen oder Maßnahmen führen, muss es aber nicht.
Der mögliche Anwendungsbereich von Artikel 4 ist somit weniger klar als das in Artikel 5 des Bündnisvertrags fixierte Beistandsversprechen für den Fall eines "bewaffneten Angriffs" auf ein oder mehrere Nato-Länder. Laut Nato wurde Artikel 4 vor diesem Mittwoch in der mehr als 75-jährigen Geschichte der Allianz sieben Mal aktiviert, fünf Mal von der Türkei. Dabei ging es in den Jahren zwischen 2003 und 2020 jeweils um Entwicklungen in den Nachbarländern Irak und Syrien.
2014 aktivierte Polen im Zusammenhang mit der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim Artikel 4. Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 kamen auf Antrag mehrerer osteuropäischer Länder die Nato-Gesandten der Mitgliedsländer zu Konsultationen unter Artikel 4 zusammen.
