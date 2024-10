Die Nato hat ihre jährliche Atomübung "Steadfast Noon" gestartet. Damit soll auch ein Signal an Russland gesendet werden. Aber was genau übt die Allianz eigentlich?

"Die nukleare Abschreckung ist das Fundament der Sicherheit der Allianz", erklärte Nato-Generalsekretär Mark Rutte zum Start des Manövers. "Steadfast Noon" sende eine klare Botschaft an jeden Gegner: Die Nato werde alle Verbündeten schützen und verteidigen. Über die Details der Übung schweigt die Nato weitgehend. t-online gibt einen Überblick darüber, was bisher über "Steadfast Noon" bekannt ist.

Wo findet die Nato-Übung "Steadfast Noon" statt?

Schauplatz des Manövers sind in diesem Jahr insbesondere Luftwaffenstützpunkte in Belgien und den Niederlanden sowie der Luftraum über Großbritannien , Dänemark und der Nordsee . Die beteiligten Flugzeuge kommen aus insgesamt 13 Nato-Staaten, darunter auch aus Deutschland.

Welches Militärpersonal und welche Flugzeuge sind an "Steadfast Noon" beteiligt?

An der Übung "Steadfast Noon" werden nach Angaben aus dem Hauptquartier in Brüssel in den kommenden zwei Wochen rund 2.000 Militärs von acht Luftwaffenstützpunkten beteiligt sein. Bei den Manövern in der Luft soll mit mehr als 60 Flugzeugen trainiert werden. Darunter sind moderne Kampfjets, die in der Lage sind, in Europa stationierte US-Atombomben zu transportieren, Langstreckenbomber, aber auch Überwachungs- und Tankflugzeuge.