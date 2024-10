"Der Massenmörder Jahja Sinwar, der für das Massaker und die Gräueltaten vom 7. Oktober verantwortlich ist, wurde heute von Soldaten der IDF eliminiert", teilte der israelische Außenminister Israel Katz am Donnerstag in einer an die Medien übermittelten Erklärung mit.

Im Tunnelsystem versteckt

Kurze graue Haare, Vollbart, schmale Statur: So zeigte sich Sinwar in der Öffentlichkeit. Seit Oktober 2023 ist er nicht mehr öffentlich aufgetreten. Es wird vermutet, dass er sich ebenso wie der Hamas-Militärchef Mohammed Deif, ein weiterer Drahtzieher des Massakers vom 7. Oktober, im weitverzweigten Tunnelsystem unter dem Gazastreifen versteckte. Deif war Mitte Juli bei einem Luftangriff im Gazastreifen getötet worden.

Hunderte Hamas-Kämpfer waren im Morgengrauen des 7. Oktober in den Süden Israels eingefallen. Sie ermordeten mehr als tausend Menschen mit einer Grausamkeit, die nicht einmal Babys verschonte. 251 Menschen, darunter viele Frauen und Kinder, wurden zudem in den Gazastreifen als Geiseln verschleppt.

Sinwar saß 23 Jahre lang im Gefängnis

Sinwars Karriere bei der Hamas verlief über Jahrzehnte im Verborgenen. Als 1987 die erste Intifada, der palästinensische Aufstand gegen die israelische Besatzung, in einem Flüchtlingslager im Norden des Gazastreifens begann, schloss sich Sinwar der neu gegründeten Hamas an, die Israel das Existenzrecht abspricht und Israels Vernichtung zu ihrem Ziel erklärt hat. Er selbst stammt auch aus einem Flüchtlingslager: Chan Junis im Süden. Später studierte er an der Islamischen Universität in Gaza-Stadt.