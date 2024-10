UN meldet neuen israelischen Angriff auf Friedenstruppen

Darüber hinaus seien am Donnerstag zwei Teams zur medizinischen Evakuierung (Medevac) unter Beschuss geraten. Sie seien in Jarin im Südlibanon unweit der israelischen Grenze gewesen, um einen Patienten zu verlegen, teilt Unifil mit. Dabei seien sie unter Beschuss "unbekannter Herkunft" geraten. Am Abend sei eine medizinische Einrichtung an einem Unifil-Posten in Beit Leif von einer Granate oder Rakete "unbekannten Ursprungs" getroffen worden. Gebäude seien beschädigt worden. In der Nähe eines Postens in Kfar Schuba seien zwei Granaten oder Raketen "ebenfalls unbekannter Herkunft" eingeschlagen. Bei keinem der Vorfälle habe es Verletzte gegeben.