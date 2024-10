Und Trump soll im Laufe mehrerer Telefonate, die er mit dem israelischen Regierungschef im Oktober führte, das letzte davon fand am 19. Oktober statt, noch etwas gesagt haben: "Tu, was auch immer du tun musst." So berichteten es mehrere Trump-Vertraute der "Washington Post". Der 78-Jährige heißt die aggressive Nahost-Politik Netanjahus also gut. Diese mündete in der Nacht zum Samstag in einer militärischen Attacke auf den Iran (mehr dazu lesen Sie hier).