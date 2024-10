In Israel hat ein Lkw-Fahrer Dutzende Personen an einer Bushaltestelle mit seinem Fahrzeug verletzt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Ein Lastkraftwagen hat am Sonntag in eine Bushaltestelle in der Nähe von Glilot in Zentralisrael gerammt. Dabei wurden Dutzende Menschen verletzt, wie der israelische Rettungsdienst Magen David Adom (MDA) mitteilte. Einige der Menschen hätten schwere Verletzungen erlitten, schreiben mehrere israelische Medien. Die Polizei bestätigte den Vorfall und sprach von vielen Verletzten.