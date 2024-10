Die US-Wahl 2024 wird auch in Deutschland mit Spannung erwartet – und viele Sender bieten umfassende Berichterstattung an. So können Sie die Ergebnisse live verfolgen.

Noch wenige Tage bis zur US-Wahl 2024, und auch in Deutschland blicken viele gespannt auf den 5. November, wenn in den Vereinigten Staaten über das höchste politische Amt entschieden wird. Die Frage, die weltweit diskutiert wird: Zieht der frühere Präsident Donald Trump erneut ins Weiße Haus ein oder wird Kamala Harris zur ersten Präsidentin der USA gewählt?

Die US-Wahlnacht im deutschen TV

Sowohl bei öffentlich-rechtlichen als auch privaten TV-Kanälen können die Deutschen rund um den Wahltag in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch deutscher Zeit das Rennen um das Präsidentenamt in den Vereinigten Staaten verfolgen. Für alle, die das Geschehen live mitverfolgen möchten, hat t-online die Übertragungsmöglichkeiten im TV und Livestream zusammengestellt.

Das Erste: In der Wahlnacht vom 5. auf den 6. November berichtet die ARD umfassend über die US-Wahl. Den Auftakt macht um 22.15 Uhr eine Sonderausgabe der "Tagesthemen" live aus Washington , gefolgt von einer Diskussionsrunde aus Berlin , die die aktuellen Entwicklungen in den USA beleuchtet. Ab 1 Uhr liefert die ARD mit der Sendung "Harris gegen Trump: US-Wahl live" aktuelle Ergebnisse und Analysen, Jörg Schönenborn moderiert.

ZDF: Die US-Wahl-Berichterstattung im ZDF beginnt am 5. November um 20.15 Uhr mit zwei Spezialsendungen im Live-TV, die einen Überblick über die Ausgangslage, die Erwartungen an den Wahltag sowie die beiden Kandidaten und ihre wichtigsten Wahlkampfthemen geben. Ab 0.30 Uhr startet die sechsstündige Live-Sendung "Die Nacht der Entscheidung", moderiert von Shakuntala Banerjee und Stefan Leifert aus Berlin sowie Antje Pieper und Elmar Theveßen aus Washington.

ProSieben & Sat. 1: Um Mitternacht startet das "newstime Spezial – Kampf ums Weiße Haus" im Free-TV. Auf beiden Sendern können Zuschauer die aktuellen Entwicklungen und wichtigsten Entscheidungen in den US-Bundesstaaten ab 0 Uhr live verfolgen. Besonders im Fokus: Die sogenannten Swing States, also die wahlentscheidenden Bundesstaaten in den USA. In der Nacht moderieren Claudia von Brauchitsch und Angela van Brakel.