Die Behörden in den Vereinigten Arabischen Emiraten haben am Samstag die Leiche eines israelisch-moldawischen Rabbiners gefunden. Der 28-jährige Zvi Kogan wurde am Donnerstag von seiner Familie als vermisst gemeldet, nachdem er zu einem Treffen nicht erschienen war. Kogan gehörte der ultra-orthodoxen Chabad-Bewegung an und lebte seit längerem in den Emiraten.