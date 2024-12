Das ist derzeit unwahrscheinlich. Europa und Deutschland sind viel besser vorbereitet als 2015. Die Ausgangslage ist also viel besser. Bevor Geflüchtete in Deutschland ankommen, gibt es viele Mechanismen, die greifen. Stufe eins ist das EU-Abkommen mit Syriens Nachbarland Türkei: Hier werden Geflüchtete nicht nach Europa durchgelassen. Kommen doch Geflüchtete in Europa an, gibt es seit Mai 2024 den EU-Flüchtlingspakt, der eine Verteilung der Geflüchteten auf die Länder der EU vorsieht.