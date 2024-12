Rebellen rücken auf Homs vor – Schüsse in Damaskus?

Bürgerkrieg in Syrien

Die islamistischen Rebellen in Syrien sind wohl nur wenige Kilometer von Homs entfernt. Berichte deuten zudem auf erste Kämpfe in der Hauptstadt Damaskus hin.

Die islamistischen Kämpfer in Syrien rücken offenbar weiter rasant im Land vor. Nach ihrer Einnahme der Großstädte Aleppo und Hama im Nordwesten des Landes befänden sich die Gruppe Hajat Tahrir al-Scham (HTS) und ihre Verbündeten nur noch fünf Kilometer von der Stadt Homs entfernt, erklärte am Freitag die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. HTS-Anführer Abu Mohammed al-Dscholani bekräftigte das Ziel, Machthaber Baschar al-Assad zu stürzen.

Syrische Quellen berichten außerdem von ersten Kämpfen in der Hauptstadt Damaskus. Es soll Schüsse in der Nähe von Assads Präsidentenpalast und Explosionen am Verteidigungsministerium gegeben haben. Außerdem soll Rauch aus dem Gebäude des Staatsfernsehens aufsteigen. Währenddessen nutzen auch die kurdischen Streitkräfte das Chaos für weitere Geländegewinne.