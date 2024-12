Kopiert News folgen

Viele Jahre hat Russland Baschar al-Assad an der Macht gehalten. Nach dem Sturz des syrischen Diktators steht Wladimir Putin nun vor den Scherben seiner Geopolitik. Dem Kreml droht in Syrien ein empfindlicher Schlag.

Viele Jahre sah er in Syrien wie der sichere Sieger aus. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte 2015 in den Bürgerkrieg eingegriffen und den syrischen Diktator Baschar als Assad an der Macht gehalten. Russische Kampfflugzeuge attackierten täglich Stellungen der Opposition, legte 2016 große Teile der Millionenstadt Aleppo in Schutt und Asche. Einerseits wollte Moskau damit russische Interessen in Syrien schützen. Andererseits sollten russische Flugabwehrsysteme ein Signal in Richtung Westen sein, dass der Kreml einen Regimewechsel nicht akzeptieren wird.

Neun Jahre später ist Putins Nahostpolitik gescheitert. In nicht einmal zwei Wochen haben syrische Rebellen, die von Islamisten dominiert werden, weite Teile von Syrien erobert und Assad musste das Land entmachtet verlassen. Auch Russland wurde vom plötzlichen Kollaps des syrischen Regimes überrascht und es ist aktuell nicht stark genug, um Assad militärisch schützen zu können. Die Folgen für den Kreml wiegen schwer.

Putin steht in Syrien nun vor einem Scherbenhaufen. Er wird nicht nur den Einfluss und die Kontrolle über einen wichtigen Verbündeten im Nahen Osten verlieren, sondern es ist wahrscheinlich, dass Russland seinen einzigen Marinestützpunkt am Mittelmeer aufgeben muss. Für den russischen Präsidenten ist der Assad-Sturz ein Debakel und eine Demütigung, für die er selbst einen Großteil der Verantwortung trägt.

Putins strategische Fehler

Denn die Schwäche der russischen Militärpräsenz in Syrien ist auch mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu erklären. Der grundlegende Fehler des Kreml liegt noch immer darin, dass russische Militärstrategen im Februar 2022 glaubten, einen schnellen und gewaltsamen Regimewechsel in Kiew ausüben zu können. Doch anstatt eines schnellen Enthauptungsschlages findet sich die russische Armee nun seit fast drei Jahren in einem verlustreichen Krieg wieder. Einem Krieg, der zunehmend alle militärischen Ressourcen aufzehrt und dem Putin alles unterordnet.

Somit gelangte auch Syrien aus dem russischen Blickfeld heraus. Es änderte sich in den vergangenen Jahren zwar nicht großartig etwas an der russischen Militärpräsenz in Syrien. Aber Putin reagierte nicht, als im September Israel den Libanon angriff, die libanesische Hisbollah Syrien zum Schutz ihres eigenen Landes verließ und damit eine große Lücke in der Verteidigung des Assad-Regimes entstand.

Vielleicht konnte der Kreml auch gar nicht reagieren. Seit 2022 wollte Moskau die Lage in Syrien eigentlich nur so gut es geht verwalten. Man übte Druck auf Assad und auf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan aus, damit sich die Türkei und das syrische Regime verständigen. Während Erdoğan dem eigentlich relativ offen gegenüberstand, weil er die syrischen Flüchtlinge aus der Türkei gerne nach Syrien zurückführen würde, schlug das syrische Regime diese ausgestreckte Hand aus.

Die türkische Regierung bot Assad allein im Jahr 2024 mehrfach Gespräche an, dieser lehnte ab. Ein fataler Fehler, den Assad nun mit seinem Sturz bezahlt hat. Der türkische Staatschef macht jetzt aus seiner Schadenfreude kein Geheimnis. Bei einer Veranstaltung im türkischen Gaziantep am Samstag sagte er, die Türkei habe dem Assad-Regime zwar die Hand ausgestreckt. "Doch das Regime hat nicht verstanden, wie wichtig die Bedeutung unserer ausgestreckten Hand ist."