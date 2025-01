Eigentlich soll die großteils in Frankreich ausgebildete Brigade "Anna von Kiew" ein Aushängeschild der ukrainischen Armee sein. Doch nur wenige Monate nach ihrer Gründung wird die Einheit von einem Skandal um mutmaßliche Deserteure und Ausrüstungsmängel erschüttert. Der Wirbel um die vermeintliche Vorzeige-Brigade kommt ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, in der die ukrainischen Streitkräfte im Osten des Landes unter stark gewachsenem Druck der russischen Angriffstruppen stehen.

Benannt ist die Brigade nach einer Prinzessin aus Kiew , die im Mittelalter Königin von Frankreich wurde. 2.300 ihrer 4.500 Soldaten wurden in Frankreich ausgebildet. Die Gründung der Brigade war vergangenes Jahr vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron während der Feierlichkeiten zum Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie verkündet worden.

"Organisatorisches Chaos" und Ausrüstungsmängeln

Doch die Euphorie um die Brigade ist spätestens seit Dezember der Ernüchterung gewichen. Der ukrainische Journalist Jurij Butusow berichtete im vergangenen Monat, dass 1.700 Soldaten aus der Einheit geflohen seien – die meisten von ihnen, bevor sie an die Front geschickt wurden. 50 seien bereits während der Ausbildung in Frankreich geflohen.

Butusow berichtete zudem von "organisatorischem Chaos" und Ausrüstungsmängeln in der Brigade. So habe sie zu wenige Drohnen. Auch habe "Anna von Kiew" einen Teil ihrer Artillerie an andere Einheiten abgeben müssen. Bei einem Pressebesuch der Brigade zu Jahresbeginn – der angesichts des Skandals vom Militär rasch organisiert wurde – wirkt der Kommandeur der Einheit, Taras Maksimow, angespannt. "Alles, was in den Medien gesagt wird, ist falsch", sagt er.