Am Tag nach seiner Vereidigung sitzt Donald Trump in einem Gottesdienst. Was er dort zu hören bekommt, lässt ihn erstarren. Hinterher äußert er sich eindeutig.

Mit versteinertem Gesicht saß Donald Trump am Dienstagmorgen in der National Cathedral in Washington, D.C. und hörte der Predigt von Bischöfin Mariann E. Budde zu. Die Geistliche stand auf der Kanzel, wenige Meter vor ihm, und wandte sich zum Abschluss ihrer Rede noch einmal an den frisch inaugurierten Präsidenten.

"Lassen Sie mich eine letzte Bitte äußern, Herr Präsident", sagte Budde, während sie Trump direkt anschaute. "Millionen Menschen haben Ihnen vertraut, und wie Sie gestern vor der ganzen Nation selbst gesagt haben, spüren Sie die Vorsehung eines liebenden Gottes. Im Namen unseres Gottes bitte ich Sie, Erbarmen mit den Menschen in unserem Land zu haben. Menschen, von denen viele jetzt Angst haben. Es gibt schwule, lesbische und transsexuelle Kinder in Familien von Demokraten, Republikanern und Unabhängigen, von denen einige um ihr Leben fürchten".

Das sorgte beim 78-Jährigen ganz offensichtlich nicht für Begeisterung. Trumps Gesichtszüge froren ein, wie auf einem Video zu sehen ist. In der Reihe hinter ihm ist seine Nichte Lara Trump zu sehen, sie scheint entgeistert ob des Toleranzappells der Bischöfin und verzieht die Mundwinkel zu einem spöttischen Lächeln. Noch eine Reihe dahinter sitzt Trumps Sohn Donald Jr. Er wendet sich an seinen Sitznachbarn und tuschelt ihm etwas ins Ohr.

Bischöfin: "Mehrheit der Einwanderer sind keine Kriminellen"

Doch Budde war noch nicht fertig. Sie berichtete von den Auswirkungen, die Trumps Dekrete-Lawine auf das tägliche Leben vieler Amerikaner habe. "Und die Menschen, die unsere Ernte einbringen und unsere Bürogebäude putzen", fuhr sie fort. "Vielleicht haben sie nicht die amerikanische Staatsbürgerschaft, nicht die richtigen Papiere, aber die große Mehrheit der Einwanderer sind keine Kriminellen. Sie zahlen Steuern und sind gute Nachbarn, sie sind treue Mitglieder unserer Kirchen, Moscheen und Synagogen".

Trump hatte nach seiner Vereidigung angeordnet, dass der Politik der Vereinigten Staaten fortan die Annahme zugrunde liegen solle, dass es nur zwei Geschlechter gebe: männlich und weiblich. Der Republikaner hat auch diverse Dekrete zur Eindämmung irregulärer Migration unterzeichnet. So hat er etwa das Heimatschutzministerium angewiesen, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um Migranten ohne Bleiberecht abzuschieben.

Dazu zählt auch, dass die Einwanderungsbehörde ICE Betroffene künftig wieder an oder in der Nähe sogenannter sensibler Orte in Gewahrsam nehmen darf, wie in Kirchen, Schulen oder in Krankenhäusern. Dies ist den Beamten seit 2011 eigentlich untersagt. Die Regierung des demokratischen US-Präsidenten Joe Biden hatte die Regelung noch ausgeweitet und die Befugnisse der Behörde weiter eingeschränkt.

"Kriminelle werden sich nicht mehr in Amerikas Schulen und Kirchen verstecken können, um einer Festnahme zu entgehen", teilte das US-Heimatschutzministerium nun mit. Trumps Regierung werde den Beamten nicht "die Hände binden" und vertraue stattdessen darauf, dass diese "ihren gesunden Menschenverstand" einsetzten.

Trump: "Hätte es besser machen können"