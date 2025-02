Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Gaza, Zollstreit, Panama: US-Präsident Donald Trump löst mit einem Feuerwerk an Drohungen international Empörung aus. Bislang stärkt die US-Regierung damit vor allem die Gegner der USA – und Trump macht seine eigenen Erfolge zunichte.

Es war eine Atempause für die internationale Gemeinschaft, vier Jahre Frieden im westlichen Bündnis. Als Donald Trump Anfang 2021 das Amt des US-Präsidenten an Joe Biden übergeben musste, verloren viele internationale Medien langsam das Interesse an den aggressiven und teilweise wirren Äußerungen, die Trump auch weiterhin in den sozialen Medien machte. Wer keine Macht mehr hat, dessen Worte verlieren deutlich an Gewicht.

Nun ist Trump zurück im Weißen Haus, und seit seinem Amtsantritt am 20. Januar überzieht er die Welt mit einem Trommelfeuer an Drohungen und Ankündigungen sowie, aus der Perspektive vieler anderer Staaten, mit empörenden Ideen. Der Republikaner will Grönland kaufen, er verschärft den US-Handelskonflikt mit China, droht Mexiko, Kanada oder auch der Europäischen Union mit Zöllen.

Und schließlich seine neueste Eingebung: Trump möchte die Palästinenser aus dem Gazastreifen umsiedeln, um aus dem Küstenstreifen ein Badeparadies zu machen, das von den USA kontrolliert wird. "Er wird uns gehören", sagte der US-Präsident auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit Blick auf den Gazastreifen.

Wäre Trump nicht der mächtigste Mensch der Welt, würden derartige Vorstöße die internationale Gemeinschaft eher amüsieren. Doch die Worte eines US-Präsidenten haben immer Auswirkungen, lösen Wut, Ängste oder Irritationen aus. Selbst wenn der 78-Jährige nach einigen seiner Vorstöße wieder zurückrudern musste, ist der Schaden international schon immens.

Trump ist in der internationalen Politik im Zerstörungsmodus unterwegs, er schlägt wild um sich. Damit möchte er innenpolitisch seinen Wählern signalisieren, dass er das etablierte internationale System infrage stellt, zugunsten einer "America First"-Ideologie. Doch der Schuss geht für die USA nach hinten los. Schon jetzt steht der US-Präsident vor einem Trümmerhaufen, von dem ausgerechnet Mächte wie Russland oder China profitieren.

Trumps aggressive Außenpolitik

Damit manifestiert sich schon früh in Trumps aktueller Amtszeit ein zentraler Unterschied zu seiner ersten Präsidentschaft. Beim ersten Einzug ins Weiße Haus 2017 gab es im Hintergrund noch den sogenannten Kreis der Erwachsenen in Washington. Es waren Politiker wie Trumps früherer Verteidigungsminister James Mattis oder sein ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater John Bolton, die versuchten, auf Trump einzuwirken. Bolton etwa berichtete, dass sie den US-Präsidenten beispielsweise vom Verbleib in der Nato überzeugt hätten.

Mit dem Beginn von Trumps zweiter Amtszeit ist vieles anders. Der Republikaner ist besser auf das Amt vorbereitet als zu Beginn seiner ersten Präsidentschaft. Er besetzte sein aktuelles Kabinett mit treu ergebenen Loyalisten, politische Erfahrung schien dabei zweitrangig zu sein.

Die Folge ist, dass Trump ungebremst auf die internationale Ordnung prallt. Er droht mit Zöllen und Sanktionen, bricht mit internationalen Institutionen und stellt das Völkerrecht infrage. Seine Minister, Berater und seine Sprecherin versuchen dann im Nachhinein Trumps Scherben aufzusammeln, die Aussagen des US-Präsidenten zu relativieren. Der diplomatische Schaden ist dann allerdings oft bereits angerichtet, mit nachhaltigen negativen Folgen auch für die USA.

Gefahr für die US-Nahostpolitik