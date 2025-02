Putin sorgt für Paukenschlag

Europa kalt erwischt

Im Vorfeld der Konferenz zeigten sich deutsche Politiker angesichts der Ankündigungen aus Washington besorgt. Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter kritisiert den US-Präsidenten scharf: "Trump verhandelt ohne die Ukraine und ohne europäische Partner mit Putin. Damit untergräbt er die europäische Nachkriegsordnung", so Kiesewetter. Die Nato in ihrer bisherigen Form stehe "geschwächt und düpiert" da.

"Entkopplung" des US-Schutzschirms über Europa

Vor allem die Absage an einen US-Schutzschirm über die Ukraine bereitet deutschen Politikern Sorge. Pentagon-Chef Hegseth hatte am Mittwoch ausgeschlossen, dass sich US-Truppen nach einer Waffenruhe an einer Friedenstruppe beteiligen könnten. Laut Hegseth dürfe diese auch nicht unter offiziellem Nato-Banner operieren. Sollte Russland nach einem möglichen Waffenstillstand also erneut angreifen, würde der Schutz der Rest-Ukraine damit vollständig in den Händen der Europäer liegen.