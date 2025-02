Diese Region zittert jetzt vor Trump

"Natürlich wird Trump versucht sein, den Preis zu erhöhen, denn er hat Australien in der Hand. Aber es ist noch schlimmer", sagte White dem australischen Politikmagazin "Crikey". Wegen der Probleme in den US-Werften sei es schon immer unwahrscheinlich gewesen, dass Amerika genügend U-Boote übrig haben würde, um sie nach Australien zu liefern. "Das von Trump angerichtete Chaos in Washington macht es noch unwahrscheinlicher, dass die Probleme behoben werden", so White. Trump sei kein Präsident, der ein geschwächtes Amerika in Kauf nehme, um seinen Verbündeten zu helfen.

"Heute Ukraine, morgen Taiwan?"

Zudem wächst in der Region die Angst, dass mögliche Eingeständnisse des Westens an Russland in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine auch China ermutigen könnten, militärisch gegen Taiwan vorzugehen. Schon frühere US-Regierungen warnten: Wer Russland gewähren lässt, riskiert auch eine chinesische Invasion der Insel. Denn sollten die USA kein verlässlicher Partner in Europa sein, so könnten sie auch in Asien an Glaubwürdigkeit verlieren. "Heute Ukraine, morgen Taiwan?", titelte etwa der Economist in einer Analyse über die Sorgen von Militär- und Sicherheitsexperten der Region.