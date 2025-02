Sorge über Trumps Ukraine-Kurs

Der australische Think-Tank "Australian Strategic Policy Institute" glaubt nicht an eine Invasion Taiwans im Jahr 2025. Sorgen um die Wirtschaft und die soziale Stabilität seien aktuell die oberste Priorität der chinesischen Führung. Xi werde aber auch die Entschlossenheit der Trump-Regierung in der Taiwan-Frage genau beobachten. Trotz der Probleme im Land wachse in der chinesischen Führung vermutlich das Verlangen, dass das Militär im Bedarfsfall in der Lage sein soll, "die Taiwan-Frage zu lösen".

Australien will sein Schicksal offenbar nicht dem Schachspiel anderer Länder überlassen. In der Regierungshauptstadt Canberra wird derzeit diskutiert, wie man sich von den Abhängigkeiten der vergangenen Jahrzehnte lösen kann. Die zwei Säulen, auf die das Land seinen modernen Aufstieg gestützt hat, geraten zunehmend ins Wanken. Das Verteidigungsbündnis mit USA und der Handel mit China. Auch Trumps Ukraine-Kurs am anderen Ende der Welt beobachtet.

Die australische Zeitung "Sydney Morning Herald" kommentierte die jüngsten Äußerungen des US-Präsidenten: "Donald Trumps rachsüchtiger und persönlicher Angriff auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zeigt uns, dass der US-Präsident die Propaganda des russischen Autokraten Wladimir Putin nun vollständig übernommen hat – ein bedeutender und beängstigender Moment in der Weltpolitik (...) Wir haben also jetzt einen US-Präsidenten, der offen um einen russischen Autokraten wirbt, in dem er viel von sich selbst zu sehen scheint, während die Position der USA als Freund Europas, westlicher Verbündeter und Demokratien plötzlich auf dem Kopf steht. (...) Dies sind beängstigende Zeiten. Der Präsident, der sich mit ausländischen Autokraten verbündet und sich als souveräner König inszeniert, verdient starken Widerstand sowohl im In- als auch im Ausland. Doch wer wird in dieser Situation die nötige Führungsrolle übernehmen?"

Die Spannungen zwischen Australien und China nehmen aktuell wieder zu – vor allem mit Hintergrund auf den zunehmend umkämpften Luftraum und auf den Schifffahrtswegen im asiatisch-pazifischen Raum. Die australische Regierung hatte Peking vergangene Woche wegen "gefährlichen" militärischen Verhaltens gewarnt. Ein chinesischer Kampfjet habe nahe einem im Südchinesischen Meer kreisenden australischen Luftwaffenflugzeug Leuchtraketen abgeworfen.

Chinesische Kriegsschiffe vor australischer Ostküste gesichtet

Am Donnerstag meldete das australische Verteidigungsministerium die Sichtung von drei chinesischen Kriegsschiffen vor der Ostküste Australiens. Dabei handelt es sich um eine Fregatte, einen Kreuzer und einen Versorgungstanker. Diese Schiffe wurden vergangene Woche in den Gewässern vor dem Festland gesichtet, wie Verteidigungsminister Richard Marles gegenüber Sky News erklärte.

Seitdem hätten sie Kurs entlang der Ostküste genommen. Bislang stellten die Schiffe zwar keine Bedrohung dar und verhielten sich im Einklang mit dem Völkerrecht. "Wir behalten sie genau im Auge und werden jede ihrer Bewegungen beobachten", sagte Marles. Peking beschuldigte seinerseits das australische Flugzeug, "die chinesische Souveränität zu verletzen und die nationale Sicherheit Chinas zu gefährden".