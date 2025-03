Ärger bei WM: Ski-Star brüllt Gegnerin an

Deutscher Ex-Spion involviert? Spektakuläre Kehrtwende bei Nord Stream 2 deutet sich an

Ein ehemaliger DDR-Spion könnte an der Wiederbelebung von Nord Stream 2 beteiligt sein. In den Neustart-Plänen spielt auch die Trump-Administration eine große Rolle.

Wohl kaum ein anderes Projekt steht so beispielhaft für den Abbruch der Beziehungen zwischen dem Westen und Russland wie Nord Stream 2. Die Gas-Pipeline war umstritten, mehrere US-Administrationen hatten das Projekt ins Visier genommen worden. Sowohl Donald Trump in seiner ersten Amtszeit, als auch Joe Biden drängten auf dessen Aufkündigung. Erst die russische Invasion in der Ukraine hatte selbst die größten Befürworter der Pipeline, mit dem der Kreml billiges russisches Gas haufenweise nach Europa exportieren wollte, zum Verstummen gebracht.

Nun soll die spektakuläre Kehrtwende erfolgen. Wie die "Financial Times" berichtet, arbeitet ein Konsortium unter der Führung amerikanischer Unternehmen offenbar daran, das Projekt wiederzubeleben. Dabei versprechen sich die Beteiligten Unterstützung aus dem Weißen Haus, ausgerechnet von Donald Trump. Der hatte schon 2019 davor gewarnt, dass Nord Stream 2 Deutschland in "eine Geisel des Kreml" verwandeln könnte. Die Vorhersage sollte sich als hellsichtig erweisen. Erst drei Jahre später stieg Deutschland aus dem Abkommen zum Betrieb der Pipeline aus und suchte fortan händeringend um Ersatz für das billige russische Gas.

Dabei könnte erneut ein ehemaliger DDR-Spion an der Wiederbelebung von Nord Stream 2 beteiligt sein. Federführend mit den Gesprächen betraut soll laut "Financial Times" nämlich Matthias Warnig sein, ein früherer Stasi-Offizier. Warnig gilt als langjähriger Vertrauter des russischen Diktators Wladimir Putin. Die geschäftlichen (und privaten) Beziehungen der beiden reichen zurück bis in die 1980-Jahre. Damals war Putin als KGB-Offizier in Dresden stationiert, der junge Warnig arbeitete für die Stasi.

Bis 2023 war Warnig Geschäftsführer der Nord Stream 2 AG, der Betreibergesellschaft des Pipeline-Projekts unter Kontrolle des russischen Energieriesen Gazprom. Mittels einer vom Bundesland Mecklenburg-Vorpommern gegründeten "Klimastiftung" sollte der Bau von Nord Stream 2 fertiggestellt werden. Am 28. Februar wurde die Arbeit der Stiftung unter dem Eindruck des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine eingestellt. Die zahlreichen Verbindungen des Projekts zum Kreml hat t-online-Investigativredakteur Jonas Müller-Töwe in den vergangenen Jahren recherchiert.

Warnig soll sich derzeit bemühen, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und Russland zu intensivieren, parallel zu den Friedensgesprächen zum Ukraine-Krieg. Angeblich sind auch enge Vertraute von US-Präsident Trump in die Gespräche involviert, so zitiert die "Financial Times" anonyme Quellen.

Was steckt hinter den Plänen?

Der Kern der Idee ist dem Bericht zufolge eine Rolle der USA als Zwischenhändler für russisches Gas nach Europa. Die US-Regierung wäre zwar offiziell nicht direkt in den Deal eingebunden, dennoch könnten US-Investoren finanziell profitieren und gleichzeitig regulatorischen Einfluss auf den Gasfluss nach Europa erhalten.

Mehrere mit den Verhandlungen vertraute Personen berichten, dass ein US-geführtes Konsortium bereits einen Vorschlag für ein Geschäft mit Gazprom in der Zeit nach den Sanktionen gegen Russland entwickelt hat. Die Identität der beteiligten Investoren bleibt unklar. In der Europäischen Union sorgen die Berichte für Besorgnis – mehrere Regierungen diskutieren angeblich bereits über die potenziellen Folgen eines Deals, der Europa erneut in eine Abhängigkeit von russischem Gas führen würde.

Ein Plan mit vielen Fragezeichen