Das ist eine absurde Situation. Es wird daher höchste Zeit, dass der neue Kanzler Friedrich Merz noch vor seinem offiziellen Amtsantritt die internationale Bühne betritt. Olaf Scholz ist nur noch ein Kanzler auf Abruf, eine "lame duck", also eine "lahme Ente". Bis Ostern will Merz eine neue Regierung bilden, dann ist Scholz weg.

"Regierungspraktikum ist nicht vorgesehen"

Schon am kommenden Donnerstag steht ein Ukraine-Sondergipfel an. Warum nimmt der geschäftsführende Kanzler den designierten Kanzler nicht einfach mit, führt ihn dort ein?

Aktuell stehen Scholz und Merz zwar bereits in regem Austausch, telefonieren zu den aktuellen Entwicklungen, was gut und wichtig ist. Doch auch nach außen muss nun endlich deutlich werden, dass Merz bald Kanzler, ja, starker Mann in Europa sein wird.

Wenn sich Berlin aus der internationalen Diplomatie zurückzieht, hinterlässt es ein Vakuum, das andere füllen. Macron und Starmer treiben eine "Koalition der Willigen" für eine Waffenruhe in der Ukraine voran. Ursula von der Leyen drängt derweil auf eine massive Wiederaufrüstung Europas. Kostenpunkt: zusätzliche 500 Milliarden Euro. All das betrifft auch Deutschland. Nur Berlin bleibt im innenpolitischen Schwebezustand stecken.

Der Machtwechsel muss deutlich werden

Was ist die Alternative? Noch wochenlang über den Kanzler in Wartestellung reden, während andere Länder Fakten schaffen? Das wäre nicht nur kindisch, sondern gefährlich. Deutschland kann es sich nicht leisten, in einer der größten geopolitischen Krisen seit Jahrzehnten als Zuschauer am Spielfeldrand zu stehen.