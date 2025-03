Tagelange Einzelhaft Wie im "Horrorfilm": Berlinerin landet in US-Abschiebehaft

Eigentlich wollte sie nur einen Monat in Kalifornien verbringen – doch dann wurde die Berlinerin Jessica Brösche an der US-Grenze festgesetzt. Ihre Freunde konnten sie lange nicht aufspüren.

Seit dem 25. Januar sitzt die 29-jährige Berlinerin Jessica Brösche in US-Abschiebehaft an der Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko fest. Wie eine Freundin in Interviews mit verschiedenen US-Fernsehsendern berichtete, musste sie dabei offenbar schreckliche Haftbedingungen aushalten. Dabei hätte sie nur Urlaub in den Vereinigten Staaten machen wollen.

Demnach hätte die Berlinerin Jessica Brösche Anfang des Jahres gemeinsam mit einer in Los Angeles lebenden Freundin, Nikita Lofving, die US-Grenze nach San Diego passiert. Da Lofving sowohl die dänische als auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, wäre sie bei der Grenzkontrolle schneller fertig gewesen. Anschließend habe sie auf die Deutsche gewartet und nach zwei Stunden schließlich einen Anruf von Brösche bekommen. Die Berlinerin erklärte ihr darin: "Sie wollen mich nach Deutschland abschieben."

Freundin: Einzelhaft und Bedingungen wie in "Horrorfilm"

Die beiden hätten sich für ein paar Tage im mexikanischen Tijuana getroffen und wollten im Anschluss noch gemeinsam Zeit in Kalifornien verbringen – "Wir wollten einen Monat lang nur Kunst machen", wie Lofving dem Lokalsender KPBS erklärt. Wie die Freundin vermutet, wurde Bösche, die in Deutschland als Tattoo-Künstlerin arbeitet, ihr dazu notwendiges Werkzeug zum Verhängnis. Die US-Behörden hätten ihr deswegen vermutlich unterstellt, dass sie in den USA arbeiten wollte, was mit ihrem Touristen-Visum aber nicht erlaubt ist.

Wie Lofving erklärt, hätten Brösches Angehörigen zu Anfang gar nicht gewusst, in welchem Gefängnis die Berlinerin saß. In einem Telefoninterview mit dem Sender "ABC 10News" erzählte Bösche, sie sei acht Tage alleine inhaftiert gewesen. Wie Lofving dem Sender erklärte, habe Brösche diese Zeit ihr gegenüber mit einem Horrorfilm verglichen: In ihrer Zelle hätten sie die Schreie der anderen Häftlinge gehört, nach einigen Tagen wäre Brösche dann schließlich so "durchgedreht", dass sie angefangen hätte, sich die Hände an den Zellenwänden blutig zu boxen.

Seit Tag Eins: Trump geht härter an Grenze zu Mexiko vor

Indirekt dürfte an der Lage von Brösche auch Donald Trump schuld sein. Nach seiner Amtseinführung am 20. Januar ordnete er schärfere Kontrollen an der Grenze zwischen den USA und Mexiko an und entsandte mehr Soldaten. "Amnesty International" wirft Trump deshalb vor, dass an der Grenze das Asylrecht nahezu abgeschafft sei.

Lofving stellt in einem Instagram-Post eine direkte Verbindung her: "Ich denke, dass die europäische Presse wissen sollte, dass Trump nicht nur die Menschen in Amerika f***, sondern auch Touristen."